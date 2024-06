POTENZA PICENA I carabinieri della stazione di Porto Potenza, insieme ai colleghi del Nucleo operativo di Civitanova, hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 40enne albanese senza fissa dimora. I militari dell’Arma sono entrati in azione per eseguire la misura disposta dal Gip, che ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione

L’uomo, già colpito da un avviso orale e dal provvedimento di divieto di ritorno a Potenza Picena emessi dal questore di Macerata, nelle scorse settimane era stato protagonista di numerosi episodi di violenza ai danni dei gestori del bar di una stazione di servizio e di uno chalet della frazione di Porto Potenza. Aveva fatto irruzione nei locali e danneggiato gravemente gli arredi e alcune slot machine. Ai danneggiamenti erano seguite insistenti richieste di denaro, dietro la minaccia di effettuare nuovi assalti e provocare altri danni. In un’occasione, l’albanese si era scagliato anche contro i clienti di un locale, costringendoli ad allontanarsi. I gestori del bar dell’area di servizio e dello chalet, in un primo momento avevano ceduto alle minacce dell’uomo, consegnandogli, in più occasioni, denaro contante per circa 700 euro.

Ma poi, esasperati dalle continue richieste di soldi, hanno deciso di denunciare tutto, rivolgendosi ai carabinieri di Porto Potenza, guidati dal maresciallo capo Alessio Alberigo. Alle denunce delle vittime hanno fatto seguito le indagini dei militari che, in poco tempo, incrociando l’esame dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali e le testimonianze di alcuni clienti, sono riusciti a identificare l’autore degli episodi di violenza e raccogliere gravi elementi indiziari a suo carico. Elementi, pienamente condivisi dalla Procura di Macerata, che ha coordinato l’attività investigativa. Su richiesta del Pm, il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. L’arrestato, portato nella casa circondariale di Montacuto, ad Ancona, è accusato del reato di estorsione continuata.