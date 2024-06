MACERATA Grandi interpreti internazionali assieme ad artisti del territorio con un occhio rivolto alle giovani generazioni per crescerle nella cultura del jazz. È il Macerata Jazz Summer 2024 che andrà in scena dall’11 al 13 giugno, che si sdoppia nei tre eventi previsti all’Orto dei Pensatori ed altri tre pomeriggi con spettacoli dedicati ai nidi ed alle scuole di infanzia del capoluogo.

La rassegna è organizzata da Musicamdo Jazz e Comune di Macerata, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Marche e l’Università di Macerata. Il programma prevede sei concerti distribuiti tra le scuole dell’infanzia, che ospiteranno gli eventi gratuiti delle ore 18, e l’Orto dei Pensatori, dove i concerti serali avranno luogo alle 21,15. La rassegna si apre con un primo evento del progetto ‘I bambini e la città’.

Lunedì 10 giugno alla scuola infanzia Villa Serra con l’incontro/concerto per i bambini e loro famiglie del Musicamdo Sax Ensemble. Il giorno successivo si entra nel clou della tre giorni. Martedì 11 giugno, il Polo 0-6 Bocelli di Sforzacosta ospiterà la performance di Giada Cartone, Alessandro Menichelli e Nicolò Di Caro, mentre all’Orto dei Pensatori la Musicamdo Jazz Orchestra renderà omaggio al leggendario Charles Mingus, con la partecipazione speciale del sassofonista Max Ionata. «Coinvolgiamo ancora una volta i bambini e le loro famiglie dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno l’abbiamo potenziata - ha detto Daniele Massimi ideatore della manifestazione-. I tre concerti serali saranno di generi diversi tra loro e vedranno in scena grandi artisti internazionali assieme a musicisti marchigiani».

Il palco a Villa Potenza

Mercoledì 12 giugno, la scuola infanzia Helvia Recina di Villa Potenza sarà il palco per il Tonino Monachesi Trio mentre la serata all’Orto dei Pensatori vedrà invece il Dmd Trio, con Daniele Di Gregorio alla marimba, Massimo Manzi alla batteria, Giacomo Dominici al contrabbasso e il trombonista Massimo Morganti come ospite speciale per un concerto che sarà un mix travolgente di jazz tradizionale e latin jazz. L’ultimo giorno della rassegna, giovedì 13 giugno vedrà protagonista il quintetto di Pablo Corradini all’Orto dei Pensatori. Il bandoneonista argentino, accompagnato da Marco Postacchini (sax e flauto), Simone Maggio (pianoforte), Roberto Gazzani (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria e percussioni), offrirà un concerto che unisce jazz e folklore argentino, con ritmi di tango, zamba, milonga e chacarera arricchiti da improvvisazioni jazzistiche.