Senigallia, serra artigianale per la marijuana in casa: denunciato 38enne col "pollice verde"

SENIGALLIA - È nervoso, troppo per il piccolo quantitativo di marijuana che ha consegnato ai poliziotti, così gli agenti decidono di approfondire il controllo e in casa gli trovano una coltivazione artigianale di stupefacenti: un 38enne dell'entroterra di Senigallia è stato denunciato dalla polizia.

L'uomo è stato fermato ieri per un normale controllo nel centro storico di Senigallia: con sé aveva una piccola quantità di stupefacente, che ha affermato di possedere per uso personale. Ma il nervosismo e l'atteggiamento sospetto hanno tradito il giovane e dato il via a una perquisizione domiciliare nell'abitazione di residenza nella vallata del Misa: gli agenti del Commissariato senigalliese hanno rinvenuto diverse piante di marijuana, materiale e prodotti per la coltivazione e una piccola serra. Le piante di cannabis recise pesavano circa 950 grammi, e altri circa 8 grammi di hashish sono stati rinvenuti in casa.

Tutto il materiale e gli stupefacenti sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato.