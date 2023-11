FERMO - In tutto 52 kg di infiorescenze di marjuana sequestrati dalla Finanza, fiumi di droga leggera e pesante nel Fermano: ma le ultime operazioni delle forze dell’ordine hanno inferto un duro colpo al mercato illegale e alle bande criminali. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, nell’ambito dell’attività incentrata sulla movimentazione delle merci su strada, hanno intercettato diversi carichi di pacchi avvolti in cellophane, ben nascosti, pieni di droga. Ma la plastica non è riuscita a nascondere il forte odore di marjuana e sono scattati gli approfondimenti, non solo sul posto perché il materiale è stato sequestrato e negli uffici del reparto di polizia sono stati aperti e ispezionati uno ad uno.



La sorpresa



Sono stati scoperte così 33 buste trasparenti termosaldate, ognuna contenente marijuana per un totale di circa 52 kg. Tutta questa droga veniva trasportata come prodotti farmaceutici con tanto di documenti che a una vista superficiale potevano sembrare autentici. Denunciato alla Procura l’italiano che trasportava la droga. L’attività svolta dalle Fiamme Gialle, comando provinciale di Fermo, conferma ancora una volta l’impegno nella repressione dei traffici illeciti. Tutte le operazioni eseguite consentono alla Guardia di Finanza di monitorare il territorio e contrastare efficacemente la rivendita illegale di stupefacenti, a salvaguardia della salute dei cittadini e a tutela dell’economia legale. Prosegue l’attività della Finanza a contrasto del traffico e commercializzazione di stupefacenti. Finita l’estate non è finito lo spaccio, ma le ultime operazioni tra arresti e sequestri, oltre agli allontanamenti dal territorio, hanno permesso di riprendere il controllo del territorio.



L’attività



Approfondito il monitoraggio dei normali canali di distribuzione logistica delle merci che appare fondamentale per le forze dell’ordine per arrivare al risultato.