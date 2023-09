Presentato il “vaccino miracoloso per perdere peso”: una dose costa carissimo

L'obesità è un problema sempre più concreto della società moderna: troppo cibo spazzatura, molta sedentarietà e pochissimo movimento. Tutti questi fattori fanno sì che il peso corporeo aumenti e, proprio per questo motivo, ovvero per contrastare questo fenomeno sempre più evidente, in Inghilterra è stato rilasciato il primo vaccino per perdere peso. Una sola dose costa carissimo. Ovviamente, questa cura deve, poi, essere abbinata a uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il vaccino "miracoloso"

Il farmaco è venduto dalla società danese Novo Nordisk con il marchio Wegovy ed è stato reso disponibile dal Servizio Sanitario Inglese, proprio nelle scorse ore. I pazienti che possono accedere a questo tipo di vaccino devono, però, "rispettare" delle caratteristiche precise, ovvero, possedere un indice di massa corporea (BMI) superiore a 30 o un BMI superiore a 27 e, magari, soffrire di qualche patologia data dall'eccessivo peso corporeo. Questa medicina funziona grazie al farmaco semaglutide agonista del recettore del GLP-1 utilizzato come antidiabetico e studiato per la terapia dell'obesità. I medici sperano che con l'entrata in commercio di questa medicina, le persone non si cimentino più in diete "fai da te" che sono solamente pericolose. Le prove con Wegovy, che viene iniettato settimanalmente, hanno dimostrato che i soggetti che lo assumevano hanno perso circa il 12% del loro peso corporeo.

Ciò che, però, è proibitivo è il prezzo, dato che, una sola dose costa all'incirca 300 sterline.

Le parole del Primo Ministro

Rishi Sunak, Primo Ministro inglese, ha espresso la propria opinione in merito al farmaco: «L'obesità esercita un'enorme pressione sul servizio sanitario nazionale. L'utilizzo dei farmaci più recenti per aiutare le persone a perdere peso rappresenterà un punto di svolta, aiutando ad affrontare le pericolose condizioni di salute legate all'obesità come l'ipertensione, il diabete e il cancro, riducendo la pressione sugli ospedali e aiutando le persone a vivere in modo più sano e più lungo».