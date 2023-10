Emma Bonino a Belve, rimasta incinta per l'errore del ginecologo: «Ho abortito perché un figlio è per sempre, non ho avuto il coraggio»

Emma Bonino è stata la prima ospite della terza puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani. La politica radicale si è raccontata alla giornalista alla quale ha spiegato le sue origini, la sua infanzia e, poi, anche alcuni temi della sua politica, ad esempio, l'aborto. Emma Bonino ha raccontato di avere abortito perché non si sentiva pronta a essere madre, non aveva quella vocazione e, quindi, ha deciso di interrompere la gravidanza.

L'intervista a Emma Bonino

L'intervista di Emma Bonino a Belve inizia con la classica domanda di Francesca Fagnani: «Che belva si sente?», a questo punto, l'ospite ha risposto «Il mulo, perché è testardo». Poi, il racconto della radicale è proseguito fino ad arrivare a un episodio chiave della sua vita: quando ha abortito nel 1974.



Emma Bonino è rimasta incinta "per colpa" del ginecologo, che le aveva detto di essere sterile.

Emma Bonino e la metafora con la marijuana

Ma perché ha deciso di abortire? «Io ho abortito perché non mi sentivo pronta a essere una madre come, poi, non mi sono mai sentita pronta in tutta la mia vita. Io penso che dal momento in cui una donna decide di avere un figlio è come se si dicesse un "per sempre". Un figlio è per sempre, mentre, ad esempio, una relazione con uomo può finire. Io non ero pronta a dire quel "per sempre" e quindi ho deciso così. Nella mia vita ho avuto tanti tipi di coraggio ma non quello di diventare madre».

Durante la sua intervista a Belve, Emma Bonino e Francesca Fagnani hanno sorriso perché l'ospite ha paragonato la sua vita politica alla marijuana: «Tutti mi vogliono, tutti cercano di votarmi ma, poi, non vinco mai».