Valeria Marini: «Il primo amore a 8 anni, a 14 anni rimasi incinta di un 30enne, ho abortito. I soldi? Non mi interessano»

Valeria Marini non ha mai smesso di cercare l'amore. La sua vita sentimentale non è stata fortunata e nonostante le tante relazioni, a 56 anni al suo fianco non ha nessuno. La speranza però, non l'ha abbandonata. «Il mio grande amore deve ancora venire», ha detto al Corriere.

L'aborto a 14 anni

«Il mio primo amore arrivò a 8 anni, era il mio compagno di banco.

Ero bella precoce...», dice. Un rapporto difficile con gli uomini per tutta la vita, forse anche a causa di uno choc giovanile, l'aborto a 14 anni. «Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata. Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio una bambina. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto».

La relazione con Alfonso Signorini

Alfonso Signorini aveva raccontato di aver avuto una storia d'amore con Valeria Marini. E la showgirl conferma, ecco come è andata tra di loro: «La prima volta ci siamo incontrati a piazza San Lorenzo in Lucina per un’intervista e ho capito subito che aveva una marcia in più. Sua madre mi adorava: mi chiamava “Burro e farina”. Alfonso è una persona speciale, abbiamo avuto un flirt d’amore, di stima, ma platonico».

«Jovanotti un amore puro, Cecchi Gori il più divertente»

Valeria Marini ricorda con affetto la relazione con Jovanotti: «Avevo quasi 19 anni, non eravamo famosi né io né lui. Ci eravamo conosciuti in una discoteca d’estate, dove lui faceva il dj e io lavoravo come ragazza immagine, perché da subito mi sono mantenuta da sola, pur essendo di famiglia benestante. Non aveva ancora incontrato Cecchetto, ma faceva già sognare tutti».

Quello tra Jova e Valeria «era un amore puro, è durato circa un anno - dice ancora - È diventato famoso prima di me, è un grande, lo stimo molto per il suo carattere gioioso, solare, un po’ come il mio».

L'uomo più divertente con cui è stata: «Chi ti strappa un sorriso ti regala felicità. E in questo, forse, il più divertente è stato Vittorio Cecchi Gori, sicuramente uno dei più simpatici, avendo vissuto una vita intera in mezzo ad attori da commedia».

Il rapporto con i soldi

Valeria Marini parla poi del rapporto con i soldi: «A me non importa del denaro, anche se mi piace stare bene economicamente con quello che mi sono conquistata da sola con il mio lavoro, facendo la formichina, accendendo mutui e pagando le tasse. Se posso, aiuto sempre le persone che me lo chiedono, amiche o fidanzati».