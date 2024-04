Oroscopo della prossima settimana, buon compleanno Toro: «Terremoto astrale nel cielo». Chi sale e chi scende

L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024 è decisamente importante. Due grandi appuntamenti nei cieli. Il Sole esce dal segno dell'Ariete ed entra in quello del Toro. Un evento che riempie di energia i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno). Allo stesso tempo Giove si congiunge con Urano nel segno del Toro. Il pianeta dell'espansione incontra quello della rivoluzione. Un transito che, quindi, porterà grandi cambiamenti. In molti sentiranno l'istinto di mettere in chiaro le cose e affermare i propri pensieri.

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 15 al 21 aprile 2024.

Il cielo della settimana

Cielo molto movimentato. Buon compleanno Toro: dal 19 aprile il Sole entra nel segno. Vergine e Mercurio (ancora retrogrado) sono in Ariete, dove si congiungono. Marte, così come Nettuno e Saturno, invece sono ancora nel segno dei Pesci. Urano, invece, raggiunge Giove nel segno del Toro. Plutone è in Aquario. La Luna è nel segno del Cancro a inizio settimana. Martedì, mercoledì e giovedì è in Leone. Sempre giovedì si sposta nella Vergine, dove rimane venerdì e sabato. Domenica, infine, entra nel segno della Bilancia.

Oroscopo della settimana dell'Ariete

Dopo il congedo del Sole dal tuo segno, l'occhio si rivolge all'introspezione e alle mancanze che non sei riuscito a colmare. Sei ancora pieno di energie, ma le frequenze cambiano. Non demordere: devi ancora sistemare delle cose nel lavoro e in amore.

Oroscopo della settimana del Toro

Toro buon compleanno. Il Sole entra nel segno e questo è il tuo momento. Si presentano nuovi percorsi da intraprendere. Attenzione alla seconda parte della settimana (che non sarà facile). Potresti sentirti su di giri, e in alcuni casi troppo umorali. Possibili discussioni con amici e persona del cuore. Preparati al terremoto di energia che stai per vivere.

Oroscopo della settimana dei Gemelli

Per chi è del segno dei Gemelli qualcosa cambia. Sì, perché in questa settimana sarai portato a cambiare idea più volte, dubitando di ciò che hai fatto fino ad ora. Non è un cambiamento negativo. Tutto ciò potrebbe portare a rivede e migliorare alcuni rapporti, soprattutto in ambito professionale.

Oroscopo della settimana del Cancro

Per il segno del Cancro è una settimana all'insegna del relax (finalmente). Le stelle in Ariete ti hanno agitato: ora le frequenze migliorano. Ti capita di desiderare più leggerezza. Scrollati di dosso le difficoltà del passato. Sono solo un ricordo ormai. Le stelle miglioreranno ancora nelle prossime settimane: rimanda le scelte importanti.

Oroscopo della settimana del Leone

Per il Leone arrivano giornate particolari. Metti in conto una leggera instabilità, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che prenderete in ambito professionale. Avrai dubbi sulle scelte che hai preso fino ad ora. Ti piace veramente ciò che state facendo? Riflettici.

Oroscopo della settimana della Vergine

Il cielo cambia completamente per il segno della Vergine. Sei molto più fiduciosa/o. Spariscono le incertezze delle ultime settimane. Senti una spinta nuova che ti aiuta a intraprendere un nuovo percorso. Tutto grazie alla congiunzione di Giove e Urano nel segno del Toro.

Oroscopo della settimana della Bilancia

Un sospiro di sollievo. È finito il momento negativo per chi è del segno della Bilancia. Dopo alcune settimane buie, si svelano ora vere e proprie opportunità che non devi farti sfuggire. Insomma, se si è chiusa una porta, si sta aprendo un portone. Sorridi, il cielo è con te.

Oroscopo della settimana dello Scorpione

Urano è un pianeta che è in opposizione per lo Scorpione dal 2019. E dal 19 aprile è in congiunzione con Giove nel segno del Toro. Transiti, che inutile nasconderlo, ti influenzano. Negli ultimi anni sei stato scosso da alcuni cambiamenti, che invece di cambiarvi in positivo ti hanno colto impreparati. Ci saranno nuovi spiragli pronti ad aprirsi in ambito professionale e dal punto di vista delle scelte da intraprendere. Cambiamenti che iniziano proprio in questa settimana. Preparati a vivere le cose in salita.

Oroscopo della settimana del Sagittario

Momento di euforia per chi è del segno del Sagittario. Non c'è il sangue nelle tue vene ma pura elettricità. Elettricità che ti porta anche a strafare. Dormi meno. Attento, però, a non strafare. Devi lavorare su te stesso e preservare il benessere psicologico.

Oroscopo della settimana del Capricorno

Il Sole entra nel segno amico del Toro. Questo indica un totale cambio di prospettiva per chi è Capricorno. Devi essere pronto a cogliere le nuove opportunità in ambito professionale. Occhio alle sorprese (positive).

Oroscopo della settimana dell'Acquario

La congiunzione di Giove e Urano nel Toro ha effetti anche sul segno dell'Acquario. Un nuovo equilibrio, dopo gli anni in cui Saturno "si è scontrato" proprio con Urano, lasciandoti con l'amaro in bocca. Tempi nuovi all'orizzonte. Metti un punto alle situazioni in bilico (in famiglia come nel lavoro). Ora puoi rigenerarti.

Oroscopo della settimana dei Pesci

La nuova configurazione del cielo manda dei segnali chiari per i Pesci.

C'è, però, un risvolto negativo. Se da un lato devi stare attento a non prendere decisioni troppo affrettate, dall'altro è questo un momento in cui si aprono nuove porte, senza nessun preavviso. Ecco quindi che devi camminare sul filo del rasoio: sì al cambiamento, ma non ti ci tuffare di testa.