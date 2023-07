FERMO - Video, raccomandazioni dalle forze dell’ordine ed ora anche una legge regionale, approvata all’unanimità. La lotta contro truffe e raggiri, soprattutto ai danni degli anziani, si combatte prima di tutto attraverso la consapevolezza. Ecco perché l’Arma dei Carabinieri ha diffuso in questi giorni un nuovo video istituzionale per sensibilizzare la collettività, concentrandosi in particolare sulle truffe telefoniche agli anziani. Nel breve filmato, uno sconosciuto chiama al telefono un’attempata signora, si spaccia per maresciallo dei carabinieri e spiega che un familiare della donna ha provocato un grave incidente e rischia il carcere, se non verrà versata subito una cauzione da 3000 euro, o in alternativa, in mancanza di contanti, degli oggetti preziosi di valore.

I suggerimenti

Al termine del video, un militare ricorda alcuni elementi per evitare di cadere nella trappola. «Se vi chiamano persone dicendo di appartenere alle forze dell’ordine e vi sorge il dubbio, non esitate a chiamare il 112. Il personale delle forze dell’ordine che si presenta in casa è sempre in uniforme e con l’auto dell’Arma. Nessuno vi chiederà mai denaro o preziosi».

L’assemblea

Intanto, in Regione, è passata in Commissione la proposta di legge per il contrasto alle frodi a danno degli anziani, che prevede anche l’istituzione di sportelli antifrode. L’iniziativa lanciata dal consigliere del Pd Fabrizio Cesetti ha trovato l’unanimità dell’assemblea. Istituiti anche il mese e la Giornata regionale dell’anziano. L’attivazione degli sportelli, frutto di un emendamento presentato dallo stesso Cesetti alla sua proposta, integra il testo originario.

Le informazioni

In particolare gli sportelli erogheranno servizi informativi, di prevenzione, ascolto, assistenza e sostegno psicologico. Il consigliere Cesetti evidenzia la longevità della popolazione marchigiana e il crescendo di azioni criminose ai danni della cittadinanza. Per derubare gli anziani, è frequente il ricorso anche alle ultime tecnologie. Queste forme di criminalità hanno visto negli ultimi anni il Fermano aumentare sensibilmente i casi, sia raffrontandoli alla media nazionale che agli stessi periodi degli anni precedenti. I casi sono i più disparati e la creatività dei malviventi a volte sorprende.

Le tentazioni

C’è chi predilige ancora le tecniche “tradizionali”, presentandosi a casa, o al telefono, di fronte al malcapitato. Ma a crescere esponenzialmente sono soprattutto le condotte illecite che maturano sui siti di ecommerce. In tanti, tramite il web, fiutano un buon affare per acquisti di ogni tipologia. Il rovescio della medaglia è, chiaramente, che una volta incassata la somma, il furfante si rende irreperibile. Le indagini delle forze dell’ordine, nella maggior parte dei casi, stanno sortendo risultati molto positivi. Ma non sempre si riesce a recuperare le somme versate. La prudenza e la diffidenza, di fronte ad offerte particolarmente vantaggiose, rimangono due delle doti più importanti per evitare sgradite sorprese. Di certo il problema principale resta che, e lo testimoniano anche i dati nazionali, i soggetti più a rischio sono gli over 65 che stanno crescendo a dismisura e che sono spesso sono i più indifesi su questo fronte.