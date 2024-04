Matelica, si finge il figlio e chiede soldi, ma lei sta andando da quello "vero": denunciato il truffatore

MATELICA – Si finge il figlio dell'anziana e chiede soldi con un sms, ma lei sta andando proprio da quello "vero" e scatta la denuncia al truffatore

Sono sempre più elaborate e studiate le truffe telefoniche che purtroppo recentemente affliggono anche il territorio matelicese. L’ultimo tentativo è stato sventato ieri si è concluso con la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Matelica. L’ultima trovata dei malviventi è fingersi figlio delle vittime, spesso persone anziane, richiedendo soldi via messaggio telefonico. Con la scusa del cellulare rubato o smarrito, i truffatori si presentano con un messaggio ai genitori chiedendo l’invio di denaro per i più disparati motivi. Il caso ha voluto che la vittima in questione si stesse recando proprio dai figli al momento del tentativo della truffa e quindi ha potuto facilmente verificare che dall’altra parte del telefono non c’erano loro, ma un abile truffatore. A quel punto è scattata la denuncia. «Raccomandiamo ai cittadini ancora una volta la massima attenzione su questo fronte – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Denis Cingolani – i tentativi di truffa sono sempre più elaborati e colpiscono spesso persone fragili o magari poco informate. Per questo è fondamentale prevenire e parlare del fenomeno. Ringraziamo i Carabinieri che come sempre si sono fatti trovare pronti e che sono a nostra disposizione in ogni caso».