Leader mondiali sempre più anziani: l'età media oltre i 70 anni. Da Biden a Byia, il futuro dei giovani in mano alla vecchia scuola

Largo ai giova...ehm, anziani. Il 2024 si è presentato a noi come un l'anno del voto: dopo l'elezione di Javier Milei in Argentina, si attende soprattutto il voto in Usa e in Russia. Mentre a Mosca sembra ormai certa la vittoria di Vladimir Putin, negli Stati Uniti il ballottaggio tra Donald Trump e Joe Biden è sempre più forte. Ma c'è un dato che impressiona più di tutti e riguarda proprio la leadership mondiale: l'età media dei politici dei Paesi mondiali supera i 70 anni.

Qualche esempio? L'attuale presidente a stelle e strisce ha 81 anni mentre il suo prossimo avversario Trump, che nelle ultime ore ha sostenuto che «Hitler ha fatto anche delle cose buone», ne ha 77. Il record di anzianità è di Paul Biya, 91 anni, presidente del Camerun dal lontano 1982. Lo chiamano «il leader fantasma» che dopo più di quattro decadi correrà ancora per un mandato nel 2025.



I leader più anziani

Se è vero che Biya detiene un vero e proprio record, il secondo posto non ha un margine così incolmabile. Il presidente dell’autorità palestinese Mahmoud Abbas ha 88 anni così comeil re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud . Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha spento 84 candeline sulla sua ultima torta di compleanno. E le donne? la premier del Bangladesh Sheikh Hasina Wazed, 76 anni, ha conquistato il suo quinto mandato a gennaio, dopo aver soffocato l'opposizione: al potere dal 2009 è al suo 16esimo anno consecutivo in carica.



Spostandoci in Sudamerica, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha 78 anni ed è tornato a guidare il suo paese per la terza volta nel gennaio 2023. Mentre in India, Narendra Modi, 73 anni - candidato in pole position per vincere il prossimo aprile e dare il via al suo terzo mandato.



Vladimir Putin,salito al potere all'età di 47 anni, ora ne ha 71 anni. Lascerà il trono ai più giovani? Non ci pensa nemmeno e a marzo vincerà quasi certamente. Il suo quinto mandato, come presidente della Federazione russa, ha un solo obiettivo: vincere la guerra con L'ucraina. Il suo «gemello» cinese Xi Jinping compirà 71 anni a giugno: è presidente della Repubblica Popolare dal 2013 e ha iniziato un terzo mandato come capo del Partito Comunista nel 2022.