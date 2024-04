Biden, la cena di gala alla Casa Bianca: il look (audace) di Lady Bezos, Hillary Clinton "giapponesina", De Niro con la moglie

La Casa Bianca trasformata in un giardino giapponese, con tanto di laghetto koi e ninfee galleggianti. Occasione: la visita di stato del premier giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko, accolti in una sontuosa cena di stato organizzata dal presidente americano Joe Biden. Tema della serata: la primavera. La cena di stato, che ha segnato la prima visita di un leader giapponese in nove anni, ha sottolineato l’importanza dell’alleanza USA-Giappone. E per l'occasione personaggi del mondo della politica e dell'imprenditoria si sono riuniti alla Casa Bianca sfoggiando elegantissimi outfit a tema. In omaggio agli ospiti della serata di gala, la "booksellers room" della residenza presidenziale è stata decorata con sette enormi ventagli mentre il pavimento è stato ricoperto con una grande decalcomania di carpe, farfalle, fiori, onde dell'oceano e altri ventagli.

Bill e Hillary Clinton



Bill Clinton e una elegantissima Hillary, in un abito glicine con vestaglia di seta evocativamente giapponese, hanno fatto il loro ingresso mano nella mano, condividendo la loro eccitazione per la serata ed esprimendo gioia di far parte di un evento così significativo ma si sono rifiutati di parlare di lavoro. «Ci divertiremo stasera», ha detto Hillary quando le è stato chiesto della campagna 2024. La coppia ha sorriso quando ha visto il ritratto della first lady Hillary Clinton appeso vicino all'ingresso.

Jeff Bezos e la moglie Lauren

Il patron di Amazon Jeff Bezos è arrivato insieme alla fidanzata Lauren Sanchez che ha fatto girare la testa con uno straordinario abito rosso del valore di 2.200 dollari (circa 2mila euro). Non proprio un look casto. Lady Bezos ha sfoggiato un vestito con corpetto di pizzo che ha messo in mostra una scollatura audace. La chicca? Il brillante grosso come un meteorite che è lì a ricordarci il suo fidanzamento con il terzo uomo più ricco del mondo.

Kamala Harris

Anche il Vice Presidente Kamala Harris e il second gentleman Doug Emhoff hanno calcato il tappeto rosso, facendo una apparizione degna di nota in eleganti abiti firmati Valentino.

Joe Biden e il presidente giapponese

Kamala ha sfoggiato un abito nero con gonna di paillettes impreziosita da cristalli.

Mentre gli ospiti attraversavano l'ingresso al piano inferiore, decorato con ventagli in onore del Giappone, i Biden hanno accolto i Kishida all'ingresso principale della Casa Bianca. La first lady indossava un abito da sera ricamato a mano in zaffiro ombré di Oscar de la Renta. La signora Kishida ha sfoggiato invece un fluido abito blu reale con una cintura nera e decorazioni floreali nere sulla scollatura.



Roberto De Niro e la moglie

Tra gli ospiti anche l'attore Robert De Niro con la moglie Tiffany Chen in look total white. L'abito senza spalline era accompagnato da ua mantella con ricami in velluto nero. La campionessa d'arti marziali lo scorso aprile ha reso De Niro papà per la settima volta.

Il menu

Gli ospiti hanno cenato accompagnati dall'esibizione del musicista Paul Simon. Il menu prevedeva salmone stagionato in casa, bistecca e un dessert a tema ciliegia in onore del gusto di gelato preferito del presidente Biden. Le pareti erano decorate con ortensie colorate. Sulle tavole da pranzo composizioni di ortensie e peonie. Alcuni tavoli erano apparecchiati con un servizio di porcellana verde che risale alla presidenza di George W. Bush, mentre altri con piatti decorati da motivi floreali dell'epoca del presidente Lyndon B. Johnson.