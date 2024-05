APPIGNANO «Faccio un accorato appello affinché si trovi una soluzione per i sei anziani che, da tempo, sono ospitati nella struttura della fondazione Falconi di Appignano e che non possono essere portati via dalla struttura. Questa non è una polemica politica, ma una battaglia sociale che tutta la comunità del territorio maceratese deve portare avanti». Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, accende i riflettori sulla vicenda che ha come protagonisti involontari sei anziani per i quali l'Ast di Macerata, attraverso comunicazione scritta ha chiesto di trovare soluzioni alternative alla loro permanenza nella casa di riposo di Appignano, di proprietà della fondazione Falconi, ma gestita dall'Inrca. Questo perché l'Inrca, non avendo una propria struttura ad Appignano, che è in attesa da anni della ricostruzione, ha i suoi posti letto di riabilitazione nel vecchio ospedale di Treia, locali dei quali l'Ast deve rientrare in possesso, per realizzare l'ospedale di Comunità. Di conseguenza, l'Inrca ha scelto di trasferire quei posti letto di riabilitazione da Treia ad Appignanno, nella struttura della fondazione Falconi, che ospita sei anziani, tutti ultraottantenni. «È impensabile – attacca Carancini – sfollare in modo disumano sei anziani, nei confronti dei quali non si dimostra nessuna pietà». «Il Consiglio comunale e il Cda della fondazione Falconi – aggiunge il sindaco di Appignano, Mariano Calamita – sono favorevoli a riaccogliere la Rsr (Residenza sanitaria riabilitativa, ndr) da Treia ad Appignano ma, ovviamente, con il mantenimento degli ospiti che attualmente sono nella struttura della fondazione Falconi. Vogliamo che al centro ci siano le persone fragili e le loro famiglie».

La vicenda

Carancini, però, snocciola anche un'altra vicenda che riguarda la ricostruzione dell'Inrca di Appignano, per il quale c'è un finanziamento, con relativa delibera di giunta, di 7 milioni, di cui 3 dalla Regione, 3,5 statali e 500mila a carico di Inrca: «Abbiamo scoperto che un decreto dirigenziale di novembre 2023, non una delibera di giunta, revoca il finanziamento regionale e chiede la revoca di quello statale. A pensare male si potrebbe immaginare che Appignano sarà cancellata dall'Inrca. Su questo farò un'interrogazione in Consiglio regionale».