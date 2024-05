PESARO Scatta oggi l’ordinanza che introduce modifiche alla viabilità del lungomare Trieste, nella zona di Ponente, per consentire di avviare l’allestimento della nuova isola pedonale che entrerà in vigore dal weekend del primo giugno. Da oggi e per 10 giorni sarà introdotto il divieto di sosta nel tratto del lungomare tra viale Zara e via Paterni con il rischio di rimozione e il restringimento della carreggiata per consentire la posa dei nuovi arredi e sedute. Sarà un’isola pedonale large, ampliata rispetto agli scorsi anni. Benefici in più da questa estate anche per locali e attività, visto che sono state recepite quelle richieste fatte per facilitare l’arrivo dei fornitori il mattino per le consegne. Ma da alcuni albergatori dell’ultimo tratto di Ponente non mancano dei dubbi

Le voci

«Siamo certamente più tranquilli, dopo le parole della responsabile comunale per le richieste di occupazione del suolo pubblico – spiegano da Original Gusto Pizza al centro di Ponente – rispetto all’estate 2023 si potrà entrare la mattina nella zona traffico limitato fino alle 11 e non più fino alle 10 per il carico-scarico. Un primo passo avanti come chiesto un po' da tutti i cocktail bar e ristoranti del viale è stato fatto e ci sarà più tempo per consegnare la merce ai nostri locali». A trovarsi nel bel mezzo di cambiamenti e di una diversa percezione del lungomare rispetto a un anno fa, saranno gli albergatori delle strutture lato porto, ultimo tratto di Ponente, che chiedono però al servizio Viabilità del Comune e alla polizia locale di valutare modifiche in corsa. Si perché, come da ordinanza comunale, si stabilisce che dal primo giugno in poi verrà garantito il doppio senso di marcia h24 in viale Fiume, viale Pola, viale Rovereto e via Monfalcone. A entrare nel merito è Marco Urbinati, albergatore e gestore dell’hotel Nettuno.

Nel dettaglio

«L’allargamento della pedonalizzazione fino alla fascia dei nostri hotel potrebbe, nel corso dei mesi, rivelarsi anche una cosa buona ma servirebbero alcuni accorgimenti. Per esempio se, nel dare corso alla nuova viabilità dentro l’isola pedonale, non si elimineranno i parcheggi su entrambi i lati nelle vie traverse verso viale Trieste, sarà un po' problematico il doppio senso per pesaresi e turisti sui viali perpendicolari. Già oggi riesce a passare spesso solo un’auto e se ne arriva un’altra non c’è spazio sufficiente. Come tutte le novità serve qualche settimana di rodaggio per capire se la sperimentazione pedonale funzionerà o meno. Fra le perplessità mi chiedo, insieme ai colleghi degli hotel vicini Mare e Nettuno, con le vie trasversali che diventeranno a doppio senso, se le auto per esempio di due clienti dell’hotel, che teoricamente devono avere il permesso per entrare anche dopo le 21, si incrociano in ingresso e uscita da viale Monfalcone, come garantire il giusto spazio in sicurezza? Come controllare poi il passaggio di chi è autorizzato? Mi auguro che soprattutto nel periodo di maggior afflusso ci sia un controllo dei vigili negli snodi di entrata e uscita degli autorizzati».

I benefici

A beneficio degli hotel viene comunque garantita l’area riservata a pullman turistici e taxi all’incrocio con viale Dante Alighieri e viale Marconi. Ma sono soprattutto gli albergatori di Ponente come Paolo Pedini del Napoleon, a chiedere che vengano garantiti la sera e nel pomeriggio all’ora dell’aperitivo, controlli delle forze dell’ordine per disincentivare il fenomeno che a Ponente si è verificato l’estate scorsa, e che ora si teme possa ripresentarsi allungando l’isola, e cioè assembramenti di ragazzini che dalla spiaggia si ritrovano fino a tardi con schiamazzi proprio sotto gli hotel. Intanto per rendere più vivace l’estate qualche sera fa Marco Filippetti ha inaugurato Roof281, cocktail bar e altro, all’ultimo piano del Charlie Hotel dove anni fa c’era il Tormentina.

Letizia Francesconi

