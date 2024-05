FANO - Furti nei negozi dei centri commerciali, arrestate madre e figlia. Nella giornata di sabato personale della Polizia di Stato in servizio nel Commissariato di Fano ha svolto una mirata attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti negli esercizi commerciali di Fano, denominata SAFE SHOP, tramite il monitoraggio e l’analisi del sistema di videosorveglianza cittadino, in collaborazione con la Polizia Locale di Fano. Gli agenti hanno concentrato le verifiche soprattutto nella fascia oraria di chiusura delle attività commerciali, evidenziando la presenza di un veicolo sospetto nella fascia oraria di chiusura. L’auto veniva seguita dai poliziotti fino alla zona commerciale di Bellocchi per poi fermarsi, in modo defilato, nei pressi di un centro. Due donne entravano all’interno del negozio per poi uscirne, poco dopo. Fermate dagli agenti, venivano trovate in possesso di diversi capi di abbigliamento appena trafugati. All’interno dell’auto i poliziotti, inoltre, rinvenivano numerosi altri capi di abbigliamento poco prima risultati asportati dalle due donne da un altro esercizio commerciale di Pesaro. Il valore complessivo della merce rubata nei due negozi ammonta a più di mille euro.

Gli arresti convalidati

Le due donne, madre e figlia, provenienti dall'Abruzzo, conosciute alle Forze di Polizia per la commissione di numerosi reati contro il patrimonio e per aver colpito in molti centri commerciali della riviera marchigiana, sono state tratte in arresto per furto aggravato. Questa mattina i provvedimenti di arresto sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.