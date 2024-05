PESARO Una festa ieri l’Adriatic Series nella sua terza tappa di triathlon organizzata da Flipper Triathlon e che si è disputata a Baia Flaminia. Ma inevitabilmente non è mancata la coda polemica finale perchè l’intera Baia è stata praticamente off-limits fino a metà pomeriggio quando si è conclusa la manifestazione. A protestare sono stati i gestori delle attività, in particolare nella zona dell’ex Campo di Marte che era un po’ il clou della manifestazione, ma anche i residenti che si sono sentiti praticamente prigionieri dato che l’ordinanza del Comune era molto restrittiva.

Non solo: Molte lamentazioni sono state raccolte anche perchè lo stesso provvedimento non è stato sufficientemente pubblicizzato dall’Amministrazione comunale e quest’anno, diversamente dalle precedenti edizioni è mancato anche un confronto preventivo. In soldoni c’è chi ha scoperto che a Baia Flaminia si sarebbe tenuta la manifestazione sportiva soltanto ieri con tutte le conseguenze del caso ed è già andata bene che ieri il tempo incerto non ha attirato la gente al mare, altrimenti sarebbe stata un’altra bagarre per tentare di raggiungere la spiaggia dato che il parcheggio dell’ex Campo di Marte era praticamente vietato dalle 7 alle 17.

Il programma

La tappa dell’Adriatic Series è iniziata alle 9 con i canonici 1.500 metri di nuoto a Baia Flaminia, su giro unico; quindi, dopo la prima transizione, si è passati ai 38 chilometri di ciclismo lungo la Panoramica; infine i triatleti hanno dovuto completare 4 giri di un anello filante e spettacolare da 2.5 chilometri, per un totale di 10 chilometri, prima di conquistare la loro finish line. Alla gara hanno partecipato triatleti in rappresentanza di tante regioni italiane e ognuno a caccia dei punti per il rank di Adriatic Series, la speciale classifica che premia i migliori assoluti e dei vari gruppi di età. Tra i partecipanti spiccava anche il consigliere comunale Emanuele Gambini un vero e proprio appassionato. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle gare, tra Baia Flaminia e il San Bartolo, erano state previste modifiche alla viabilità che, come era appunto facilmente prevedibile, hanno comportato disagi sia per i residenti sia peri gestori delle attività: «Praticamente una giornata a zero incassi». Le principali limitazioni hanno previsto in particolare, la chiusura al traffico della strada Panoramica (il divieto di circolazione era valido anche per residenti e autorizzati), di viale Parigi e Lungofoglia Delle Nazioni e divieti di sosta nell’area di Campo di Marte e delle vie limitrofe tra le 7 e le 17.