PESARO Dante Alighieri, countdown per la demolizione. Entro venerdì via all'abbattimento della scuola di Soria. I residenti non concedono altre deroghe: «I lavori dovevano iniziare due anni fa. E da quando è stato allestito il cantiere due mesi fa, non si è visto quasi più nessuno. Ora si vada avanti senza ulteriori pause». Quella di ieri, nella zona intorno a via Gattoni, era una mattina come tante altre nelle ultime settimane dal punto di vista del movimento di cantiere. Almeno a metà mattinata, cantiere allestito, ma nessun movimento all'interno.

Il margine

A stretto giro di posta la situazione dovrebbe cambiare, come è stato riferito nel recente incontro che si è tenuto nella sede del Quartiere (data indicata quella del 22 maggio per l'avvio della demolizione). Tempistica che, seppur con più margine, viene confermata dall'assessore Riccardo Pozzi: «I lavori inizieranno questa settimana - dice - Il coordinatore per la sicurezza, con il quale ci siamo confrontati, sta verificando tutta la documentazione rispetto al personale e alle figure che sono state incaricate della demolizione da parte della ditta. Non si può dire con certezza che l'abbattimento inizierà proprio mercoledì (domani, ndr), ma la ditta che farà la demolizione è pronta e confermo che in settimana dovrebbero partire con l'attività vera e propria». Il piano prevede lo smantellamento dei vecchi impianti, poi la demolizione con gru con pinza idraulica, ovvero quel mezzo che permette di distruggere le strutture complesse in cemento armato, ma senza vibrazioni. Accorgimenti sono stati garantiti per cercare di ridurre i disagi alle abitazioni più vicine sui due lati di via Gattoni, soprattutto per rumori e polveri che si disperderanno nel raggio di alcuni metri. Serviranno circa tre mesi per completare le varie fasi della demolizione, compreso lo smistamento dei rifiuti edili. Le tappe degli ostacoli sono state diverse. Secondo il cronoprogramma originario, sarebbero dovuti iniziare tra novembre e dicembre 2022, con la scuola già al tempo libera dagli studenti. Poi ci sono stati una serie di problemi. Il progetto è stato dovuto adeguare più volte per cercare di mantenere il finanziamento ottenuto dentro i costi, vedi le materie prime. Affidato l'incarico professionale per integrazione di indagini e verifiche strutturali - consulenza geotecnica, mentre la gara per la direzione lavori era andata deserta. Poi la strada, dopo una lunga salita, si era fatta in discesa a partire dalla primavera di un anno fa. Dopo aver riavviato le pratiche per una procedura negoziata al fine di individuare il direttore dei lavori, l'incarico era stato affidato a maggio 2023.

La rinuncia

L'impresa aggiudicataria dell'appalto aveva rinunciato, dopo alcuni problemi emersi, e gli uffici erano andati avanti nella graduatoria, arrivando alla terza classificata, Rti composto da Gm di Fano e Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. Lo scorso 19 marzo l'allestimento del cantiere, l'abbattimento delle piante sul lato anteriore della scuola, poi tutto fermo, o quasi.

Ieri mattina un gruppetto di abitanti che vivono a pochi metri dalla dante Alighieri, fuori dalle proprie case, ha commentato: «Gli studenti sono stati spostati, già due anni fa, in viale Trieste, dove oltretutto c'è un problema di intasamento del traffico negli orari di entrata e uscita. Ma i lavori qua non sono mai iniziati. Inoltre, due mesi fa abbiamo visto arrivare la ditta, hanno messo tutte le transenne, bloccando la viabilità in via Gattoni e dintorni. Poi, più nulla, o quasi. Noi siamo favorevoli a questi lavori, ma i lavori vanno fatti. E' inutile bloccare la strada o spostare gli alunni, quando poi non si muove niente.

La speranza

«Ora speriamo che, una volta iniziata la demolizione, non si fermino più, perché non siamo disposti ad attendere ancora tempi lunghi, magari senza vedere nessuno al lavoro nel cantiere». Per rifare la Dante Alighieri, c'è un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L'attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito e ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. I lavori, secondo i tempi indicati nell'appalto, dureranno due anni dall'avvio del cantiere.