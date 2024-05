Disagi al Bramante-Genga di Pesaro, ascensore fuori uso da mesi. Post di denuncia di un insegnante: ragazzi disabili in difficoltà

PESARO Ascensore rotto da mesi al plesso scolastico Bramante-Genga. La Provincia interviene e per ora ci mette una “pezza”. E’ bastato un post social scritto di getto da un insegnante del triennio per portare l’attenzione sul problema, che altrimenti avrebbe rischiato di finire forse nel dimenticatoio. Ma così non sarà, perché la Provincia interverrà, anche se tutto arriverà a ridosso degli ultimi giorni di scuola. Al via invece sempre nello stesso plesso altri lavori di edilizia scolastica promessi dalla Provincia ormai un anno fa per sanare le infiltrazioni d’acqua.

Il post

«Sono passati quasi 7 mesi ha scritto un paio di giorni fa il docente sui social - da quando l’istituto tecnologico e per geometri si trova senza ascensore. Un disagio che si è prolungato senza alcun intervento. Ora, sta diventando e soprattutto con l’arrivo del caldo, più problematico e inaccettabile. Figuriamoci poi il disagio che per mesi e tutt’oggi sono costretti a vivere alcuni nostri studenti con disabilità e altri ragazzi che svariate volte vengono a scuola ingessati e con le stampelle. Per non parlare poi di una difficoltà quotidiana e propria di questi giorni. Spesso infatti capita che sedie, banchi o cattedre debbano essere spostate da un piano all’altro compreso il materiale e gli scatoloni della cancelleria o secchi e materiale delle pulizie alla fine dei turni di lezione. Quanto all’ascensore il guasto risale all’ottobre scorso:i tecnici hanno provato ad aggiustarlo ma evidentemente solo parzialmente, perché per un po' ha funzionato e poi più nulla e da due mesi a questa parte è completamente fuori uso».

Dopo il post comparso, celere è stata la risposta del direttore della Provincia Marco Domenicucci. «Così tanto ritardo purtroppo – spiega – è dipeso dalle difficoltà dell’impresa a cui abbiamo commissionato il lavoro, in particolare per le difficoltà di reperire materiali e pezzi di ricambio. Materiali che mi ha confermato il servizio Edilizia Scolastica sono stati ordinati ma non arriveranno prima di tre settimane. Stiamo parlando infatti di un ascensore ormai datato, quasi all’epoca di costruzione della scuola e quindi di oltre 30 anni, di qui la difficoltà di trovare i ricambi necessari a farlo ripartire. Nel frattempo abbiamo comunque allertato un nostro tecnico che ha il compito di passare tutte le settimane a scuola per monitorare la stabilità dell’ascensore ed evitare altri inconvenienti». Per la tempistica però l’intervento sarà ultimato solo intorno alla prima decade di giugno, quindi ad anno scolastico quasi finito, fatto salvo per la maturità. La sistemazione di quell’ascensore a spese della Provincia ha comunque un costo abbastanza alto, soprattutto se si considerano le consegne dei materiali che arrivano da fuori provincia e i costi del motore. Ecco perché alcuni insegnanti del Bramante-Genga insieme al personale Ata, chiedono che la Provincia provveda dal prossimo anno scolastico ad acquistare un ascensore nuovo che serva i tre piani.

Stop infiltrazioni

C’è però anche una buona notizia. Ci sono addetti incaricati dalla Provincia che stanno già intervenendo sulla copertura dell’intero plesso Bramante-Genga, come la dirigente scolastica insieme ai rappresentati d’istituto, avevano chiesto da tempo e per mettere mano alle infiltrazioni. Risorse già stanziate per la sostituzione della guaina e delle porzioni di copertura ammalorate, dove spesso entrava acqua dentro la scuola.