PESARO Pluripregiudicati di alto rango. Uno di loro girava in Ferrari ai tempi d’oro, poi il ravvedimento. Ma aveva fatto parlare di sé a livelli molto alti, tanto che ci sono state interrogazioni parlamentari e persino un film che raccontava il crimine degli anni ’90 tra business milionari e conti correnti sequestrati con cifre a diversi zeri. L’altro giorno il 64enne è stato arrestato a Pesaro con l’accusa di rapina impropria. Il tutto per una crema corpo.

Un fatto che ha dell’assurdo per lo spessore criminale del passato e quanto successo dopo il ravvedimento. Eppure venerdì, l’uomo e un 68enne sono entrati alla parafarmacia dell’Ipercoop dove ha preso dagli scaffali due creme da 38 euro, e le hanno imboscate. Ma a seguire i loro movimenti dalle telecamere della sala di controllo c’erano le guardie giurate della sicurezza interna del supermarket. Così gli sono andati incontri per chiedere conto di cosa nascondessero e loro non l’avrebbero presa benissimo tanto da aggredire la vigilanza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante della Questura.

Arrestato in flagranza

Uno di loro è stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato per rapina impropria. L’altro è scappato verso il Miralfiore, fermando le macchine in transito per attraversare di corsa e non farsi prendere. Poco dopo è stato raggiunto e denunciato per lo stesso reato. Ieri mattina l’udienza di convalida dell’arresto con l’indagato difeso da Salvatore Asole. Ha mostrato pentimento e chiesto scusa per quanto successo. Il giudice non ha ravvisato l’ipotesi di reiterazione del reato e ha disposto la liberazione dell’uomo (fino a quel momento agli arresti domiciliari). Il legale Asole è pronto al proseguo processuale anche alla luce di ultime sentenze della corte costituzionale rispetto a rapine improprie sul tema della “pena sproporzionata” rispetto alla tenuità del fatto.