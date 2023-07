Aeroitalia, asso pigliatutto: la compagnia aerea si aggiudica anche le rotte Roma, Napoli e Milano in partenza dal Sanzio

ANCONA - Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam anche Roma, Milano e Napoli. Aeroitalia è stata l'unica compagnia italiana a partecipare al bando per i voli di continuità dall'aeroporto Sanzio alle tre città italiane di riferimento. Il termine ultimo per partecipare al bando era oggi alle 15.30.

L'onorevole Mirco Carloni: «I nuovi voli dal primo ottobre»

Il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni ha accolto la notizia con soddisfazione: «Il 1 ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona - sottolinea in una nota -: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli.

Una promessa mantenuta grazie anche all'impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all'aggiudicazione velocemente per consentire l'operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità».