Oltre 7 milioni per aumentare le tariffe delle prestazioni aggiuntive di medici e comparto. Gabriele Brandoni, segretario regionale Medici Cisl Marche: che giudizio dà a questa misura?

«Va in una direzione abbastanza giusta: equiparare i professionisti equivale a valorizzare le figure all'interno della struttura ospedaliera».

Cosa intende?

«Mettere nel sistema sanitario prestazioni aggiuntive significa dare l’opportunità al paziente di essere seguito da un medico che lavora nel reparto e non da un professionista esterno che non rivedrà forse mai più. Dal punto di vista del paziente, è fondamentale parlare con il medico che ha prescritto una terapia; come è importante dal punto di vista del medico perché mette i professionisti sullo stesso piano. Non c’è motivo per cui un professionista del pubblico, nello stesso reparto e facendo lo stesso lavoro, prenda tre volte meno di un esterno. E così si accorciano anche le liste di attese».

In quale reparto?

«In tutti i reparti dove è oggettivamente troppo lungo il tempo percepito dal paziente tra il momento della prenotazione di una prestazione specialistica ambulatoriale e il momento dell’erogazione. Parlo di visite cardiologiche, nefrologiche, dermatologiche, oculistiche, solo per citarne alcune».

I 7 milioni stanziati dalla Regione sono risolutivi?

«Restano una soluzione tampone: non si può pensare di risolvere le criticità con questo tipo di provvedimento. Sarà d’aiuto per tre o quattro mesi, ma non allevierà una situazione in cui tutti i nostri professionisti sono allo stremo. Monetizzando meglio le prestazioni aggiuntive si riconosce il valore del loro lavoro, ma non si compensa la carenza di medici. E in ogni caso, non è possibile che il professionista vada oltre un certo numero di ore rispetto al suo orario di servizio».

Le prestazioni aggiuntive sono un ulteriore lavoro.

«Certo. Funzioneranno, ma a brevissimo termine: non risolvono il problema del sistema che andrà purtroppo peggiorando visto che non si investe in prevenzione».

Tirando le somme: boccia o promuove la misura della giunta?

«La decisione dell’assessorato alla Sanità è corretta e, di fatto, ha avuto il via libera di tutti i sindacati. Ma rimane una soluzione temporanea che non risolve le vere criticità».