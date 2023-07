ANCONA C’è l’aeroporto dei voli turistici, che s’arricchisce ora di nuove suggestive destinazioni, e quello dei viaggi interni, che oltre al desiderio di svago copre anche esigenze di vita quotidiana, dal lavoro allo studio, alle relazioni familiari. Si aspetta l’esito dei tre bandi di gara europei dell’Enac, in scadenza lunedì prossimo, ma al momento risulta confermata la data del primo ottobre per l’avvio dei voli di continuità territoriale.



I viaggiatori marchigiani potranno volare tra il Sanzio di Ancona-Falconara e gli aeroporti di Milano-Linate, Roma-Fiumicino e Napoli a prezzo calmierato. Si spenderanno 65 euro a volo per lo scalo milanese di Linate e 60 euro per Fiumicino e Capodichino e gli stessi prezzi a passeggero sono garantiti per il ritorno. Un trattamento agevolato che sarà assicurato non solo a chi risiede nelle Marche ma anche a diversamente abili e studenti universitari fino a 27 anni, bambini e ragazzi da 2 e 21 anni e anziani con più di 70 anni.



L’Unione europea



L’obiettivo, garantito sotto l’egida dell’Ue, è rompere l’isolamento di regioni svantaggiate dal punto di vista dei collegamenti, come le Marche, senza penalizzare i cittadini con prezzi troppo alti come quelli di mercato. La copertura finanziaria dell’operazione (oltre 20 milioni gli importi a base d’asta tra il 2023 e il 2025) è garantita dal Governo e da Regione Marche. I vettori che si aggiudicheranno i bandi dovranno assicurare i voli di continuità territoriale, con contratti che varranno dal primo ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Gli aerei dovranno avere una capienza di almeno 66 posti nei periodi di maggior traffico passeggeri (da marzo a settembre e nel mese di dicembre) e di 44 posti in quelli meno intensi. Il volo Ancona-Roma Fiumicino avrà un costo massimo di 60 euro a tratta (compreso un bagaglio a mano, come anche nelle altre due tratte) e due rotazioni giornaliere.

Nei voli Ancona-Milano Linate, il prezzo a tratta sarà di 65 euro, con due rotazioni giornaliere dal lunedì al venerdì e una sola nel weekend. Il collegamento Ancona-Napoli (sempre a 60 euro) avrà invece una sola rotazione giornaliera.