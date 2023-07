ANCONA Il Governo ha convocato per oggi le principali compagnie aeree per capire le ragioni di un aumento generalizzato dei costi dei voli. Per analizzare le dinamiche dei prezzi e valutare una serie di congiunture economiche. Il caro energia – oggi in calo -, l’inflazione, la pressione della domanda sull’offerta e costi strutturali come l’adeguamento degli aeroporti alle esigenze di sostenibilità od ancora il costo dell’azzeramento delle emissioni. Tuttavia, rimane che ci sono logiche di spese “scaricate” sui biglietti che il passeggero difficilmente può capire. Alcuni voli interni come, ad esempio, verso la Sicilia costano più di un volo internazionale. Un paradosso che si verifica anche partendo dal Raffaello Sanzio, dall’aeroporto di Ancona.



Le distanze



Viaggiare verso Catania ossia 690 km in linea d’aria dalla città dorica costa sempre di più che andare a Parigi seppure siano in totale 1.036 km. Raggiungere la ville lumière con Volotea passando per l’aeroporto di Orly costa da 33 euro (30 settembre) a massimo 226 euro (il 25 luglio) invece raggiungere la città siciliana costa con Ryanair a luglio, da 63,33 euro (il 28) a 248,36 euro (il 9) e ad agosto, da 19,73 (il 28) a 114,20 (il 7). Con Volotea, un’andata a luglio costa da 88 € (il 30) a 179 (il 9) e ad agosto, da 24 euro dopo il 15 agosto ma 195 euro prima (il 7). Mentre i 612 km che separano Ancona da Palermo con Volotea costano a luglio da 83 euro (il 19) a 226 euro il 9 e ad agosto da 62 euro (il 15) a 143 (il 4). Particolarmente interessanti, tuttavia, rimangono i prezzi della Sardegna. Con Volotea raggiungere Olbia questo mese costa il 18 solo 24 euro ma il 7, 277 euro e ad agosto, il biglietto varia tra 24 euro dopo il 15 agosto a 143 euro il 4. Quanto a Cagliari, il biglietto varia da 31 euro il 15 luglio a 128 euro se si parte l’8 e ad agosto, da 24 eruo a fine mese a 103 se si parte la prima settimana, il 5. Ancona con il Regno Unito è legata al doppio filo.



I vettori



Atterrando a Stansted con Ryanair, i prezzi variano a luglio da 19,69 (il 20) a 151,57 (il 16), ad agosto da 24,76 (il 2 ) a 346,69 (il 20 agosto); atterrando a Gatwick con Easyjet, a luglio costa da 30 euro (il 28) a 72 euro (il 31) ed agosto da 98 euro (il 7) a 162 (il 25). A mettere a portata di valigia la capitale dell’Albania, ci pensano i vettori Wizzair e Albawings. Con il primo, i prezzi variano da 44 per un’andata il 15 luglio a 109,99 euro il 25 e ad agosto si parte il 1°con 79,99 euro ma il 5 si paga 189,99. Albawings propone un biglietto a luglio tra 78,31 euro (il 13) e 139,38 (il 29) e la prima metà di agosto si paga da 110 a 167 euro il viaggio e la seconda metà da 35 a 85 euro. Un’andata a Cracovia, nella capitale culturale polacca, sugli aerei di Ryanair costa da 39,94 partendo il 30 agosto. Però se si vuole partire il 22 luglio, il biglietto costa 134,68 euro.

I 1039 km per raggiungere Dusseldorf sempre con Ryanair variano da 20,99 euro questa settimana a massimo 127,89 euro se si parte il 5 agosto. Se si preferisce la destinazione Monaco di Baviera, 541 km, con il vettore Lufthansa il prezzo più basso a luglio è sabato 8 luglio si parte pagando la tratta 218 euro ma il 17, il biglietto costa 239,38. Ad agosto invece, i primi giorni del mese si paga 193 euro e il 21 agosto 418. Ovviamente i prezzi sono indicativi ma è facile intuire che per risparmiare bisogna essere flessibile sia per le date di partenza sia nella scelta delle destinazioni. A ridosso del D-day della vacanza si possono trovare offerte davvero interessanti. Sempre partendo da Ancona, ad esempio, sabato 8 luglio c’è uno strepitoso sconto offerto da Ryanair. Sono rimasti tre posti sull’aereo delle 14.40 per Bruxelles-Charleroi sud con una tariffa che da 307,49 è stata ribassata a 20,99 euro.