Voli e aeroporti, 163 milioni di euro di risarcimento per disagi nel 2023 in Italia. Ecco le compagnie aeree con più disservizi

Da Mamma ho perso l'areo ad adesso l'aereo me lo rimborsate. ItaliaRimborso, mediante un'analisi dettagliata dei dati, rivela che ben 650.000 viaggiatori in Italia hanno la possibilità di richiedere rimborsi o risarcimenti conformi al Regolamento 261/04 e alla Convenzione di Montreal in caso di inconvenienti causati dalle compagnie aeree. Nel corso del 2023, si prevede che tali disfunzioni genereranno richieste di risarcimento ammontanti complessivamente a 163 milioni di euro, secondo quanto emerge dal report 2023 di Italia Rimborso Data. Questo studio, condotto con precisione e supportato dalla tecnologia, ha analizzato con attenzione i disservizi aerei, compresi voli cancellati o in ritardo, overbooking e problemi relativi ai bagagli in Italia.