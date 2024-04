ANCONA Voli regolari, puntuali, confortevoli, silenziosi e con un servizio clienti molto attento. Ma tutto questo è provvisorio. È l’unico neo dei collegamenti di continuità territoriale con Roma, Milano e Napoli di SkyAlps. La compagnia altoatesina ha ottenuto l’incarico in modalità temporanea, in sostituzione del servizio assicurato sulle tre rotte dalla compagnia romana AeroItalia e in attesa del nuovo bando per il gestore che garantirà i voli da ottobre.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Il volo per Roma? Va bene per una cena con gli amici L'EDITORIALE Più collegamenti con gli hub per il rilancio dell’aeroporto LA NOVITA' Destinazione Barcellona da ottobre con Volotea: record di passeggeri, incremento del 31%

L’emergenza

«Proprio perché siamo all’interno di una procedura d’emergenza - commenta Alexander D’Orsogna, direttore dell’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara - che può durare da un minimo di 45 giorni a un massimo di 7 mesi. Ma dopo un mese e mezzo la compagnia che assicura adesso il servizio potrà confermare se vuole continuare a gestire le tratte e sono convinto che sarà propensa a dare una risposta positiva e a continuare a lavorare con le Marche». I voli non si interromperanno proprio in vista dell’estate. Un sentiment che D’Orsogna rafforza quando spiega che «se al momento non è possibile prenotare voli di continuità oltre la metà del prossimo mese, lo stallo si dovrebbe sbloccare a breve in quanto sarà possibile prenotare i voli oltre il 15 maggio presumibilmente già a partire dalla fine del mese di aprile».

L’ottimismo

D’Orsogna basa il suo ottimismo su segnali inequivocabili. Come una promozione pubblicitaria semplice ma coinvolgente. «Dimostra – interviene il direttore del Sanzio – un’attenzione al territorio, ai marchigiani che si completa con un servizio a bordo di alto profilo e una puntualità svizzera». Una campagna che esprime il profilo commerciale della compagnia e quindi manifesta palesemente il suo intento di rendere ben presente il servizio delle tre rotte e mira a conquistare i marchigiani rimasti molto diffidenti dopo l’esperienza con Aeroitalia. Una campagna che non va interpretata come un lancio ma letta come la pubblicizzazione di servizi per il prossimo futuro e ciò indipendentemente dal momentaneo basso tasso di occupazione. «Questi dati tendenziali – sottolinea il direttore - sono assolutamente nella norma considerando che i voli sono partiti solo da dieci giorni».

Una fase di rodaggio che invece ha da tempo superato Lufthansa, altra compagnia molto soddisfatta di operare su Ancona che ha raddoppiato da Pasqua le sue tratte giornaliere verso l’aeroporto di Monaco di Baviera. «Una strategia - spiega D’Orsogna - che aumenta l’attenzione dei passeggeri su un volo che porta ad un hub collegato ad aeroporti in tutto il mondo e calcola la performance di un volo non sul numero dei passeggeri ma anche e soprattutto sul costo medio del biglietto».