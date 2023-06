ANCONA - Si chiamano Nicola e Rina (lui di Marotta, lei originaria di Birmingham), hanno una bambina di sei anni e si sono imbarcati per andare a Londra, dove vivono. Sono loro i 4 milionesimi passeggeri che dal Sanzio hanno volato sulle ali della compagnia aerea Ryanair. Un traguardo che la low cost ha voluto celebrare ieri nello scalo con tutti i crismi, in una giornata di festeggiamenti per i 25 anni di operatività in Italia che si è conclusa all’Istituto Marchigiano di Enogastronomia.

Nicola e Rina (con la figlioletta) sono i 4 milionesimi passeggeri di Ryanair dall'aeroporto Sanzio



Presente anche il governatore Francesco Acquaroli, che ha sottolineato l’importanza di un partner come Ryanair per il rilancio dell’aeroporto. «Questa è la stagione più ricca degli ultimi 10 anni per noi da Ancona - esulta Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair -. Rappresentiamo il 40% dell’operatività dello scalo, con quattro rotte internazionali (Londra Stansted, Brixelles Charleroi, Dusseldorf e Cracovia) e una domestica, Catania, che è la novità di quest’anno».

Una novità che sta andando talmente bene da aver già segnato un primo, importante, risultato: «La rotta diventerà annuale - fa sapere Bolla - ed è già stata confermata per la stagione invernale con rotazioni il mercoledì, il venerdì e la domenica». Guarda già in prospettiva Bolla, sottolineando come «oggi abbiamo 34 voli settimanali da e per Ancona, con più del 15% di crescita se comparato con la stagione estiva 2022. E puntiamo ai 230mila passeggeri per l’anno fiscale, cioè fino a marzo 2024. Erano quasi 10 anni che non avevamo questa operatività». E potrebbe aumentare a stretto giro. Oggi, infatti, i vertici del Sanzio saranno a Dublino per negoziare con il vettore eventuali nuove rotte per la stagione estiva 2024. Ma l’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna non si sbilancia sul risultato.

Rilancia tuttavia «sull’obiettivo Germania, nostro primo interlocutore commerciale: dall’anno prossimo potrebbe essere incrementato il numero di rotte con Berlino e Francoforte». Alza l’asticella Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche: «Stiamo parlando sia con Sky Alps che con Air Dolomiti. Entro luglio saremo a Monaco per parlare con quest’ultima compagnia». Ma intanto, annuncia che «l’Atim chiederà alla Regione di poter utilizzare i soldi residuati dai bandi regionali per gli aiuti alle compagnie aeree (quelli che hanno agganciato la rotta per Parigi, per capirci, ndr), cioè circa 4 milioni di euro, per fare percorsi di promozione delle Marche all’estero, partendo dall’Europa».

Il gran finale all'Istituto marchigiano di tutela vini con sede a Jesi

L'evento si è concluso a Jesi, nella sede dell'Istituto marchigiano tutela vini, con il governatore Acqauroli che ja ribadito l'impegno della Regione per sostenere e rinforzare l'aeroporto Sanzio: «Un territorio che non riesce a muoversi è un territorio che non riesce a crescere. I collegamenti sono fondamentali, per i giovani, per le aziende, per la regione e stiamo lavorando a supporto dello scalo per nuove rotte anche nazionali».