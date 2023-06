Nicola e Rina (con la figlioletta) sono i 4 milionesimi passeggeri di Ryanair dall'aeroporto Sanzio

ANCONA - Si chiamano Nicola e Rina, hanno una bambina di sei anni e si stanno imbarcando per andare a Londra dove abitano: nelle Marche tornano almeno quattro volte all'anno e questa volta sono proprio loro i 4 milionesimi passeggeri della compagnia aerea Ryanair che li ha voluti premiare per la fedeltà nella scelta del volo dall'aeroporto Sanzio di Falconara. Foto di gruppo per cristallizzare il momento, poi Nicola e Rina sono pronti a partire: «Facciamo la spola tra le Marche e Londra quattro volte all'anno e torneremo ad agosto. Ci troviamo sempre molto bene viaggiando con Ryanair».