ANCONA - L’obiettivo era farli decollare già da quest’estate. Ma con ogni probabilità, non compariranno sui tabelloni degli arrivi e delle partenze dal Sanzio prima del 2024. Parliamo dei voli per Berlino e Francoforte su cui Regione, Atim (l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche) e Sanzio stavano lavorando per aumentare l’offerta di destinazioni nel fondamentale bacino tedesco.

Lo slittamento



A spiegare le ragioni dello slittamento è il governatore Francesco Acquaroli, che definisce i contorni dell’importante operazione: «Il fondo che gestisce l’aeroporto e la Regione stanno cercando di sviluppare una strategia precisa - dettaglia il numero uno di Palazzo Raffaello - ovvero implementare il numero di voli rispetto a bacini che potenzialmente potrebbero avere riscontro. Come il bacino della Germania, appunto. Alcune di queste potenziali mete sono molto importanti dal punto di vista turistico, non vogliamo bruciare le tappe». Più nello specifico, «non vogliamo partire prima, rischiando di essere inefficaci. Vogliamo invece costruire bene intorno a queste mete un potenziale di programmazione per far sì che produca i risultati sperati».

L'opportunità

Insomma, meglio prendersi più tempo e organizzarli bene, piuttosto che andare di fretta e bruciare una grande opportunità. Dunque per veder partire le rotte alla volta di Berlino e Francoforte, «dobbiamo aspettare o la fase autunno/inverno o, più probabile, l’estate 2024 - traccia la linea temporale Acquaroli -. C’è interesse enorme da parte di tanti operatori del territorio a sostenere questa strategia. Ma per arrivare a mettere nella loro programmazione uno o due voli settimanali da Ancona, gli operatori vogliono un supporto tangibile. E su questo si sta lavorando». Intanto, si guarda ai risultati ottenuti: «Il volo da e per Parigi sta andando molto bene, gli aerei sono sempre pieni sia all’andata che al ritorno».

E, ancor più importante, «la pubblicazione dei bandi per i voli di continuità territoriale: speriamo che quanto prima possano essere espletate le gare, così da veder finalmente partire gli aerei per Roma, Milano e Napoli». Il bicchiere mezzo pieno.