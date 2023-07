ANCONA La svolta sui cieli del Sanzio. Dall’aeroporto si preparano a decollare tre nuove rotte e le mete sono di quelle che fanno davvero gola. Dal 1° settembre, sui tabelloni degli arrivi e delle partenze dello scalo compariranno le destinazioni di Amsterdam, Barcellona e Bucarest. Un miraggio per anni la prima, graditi ritorni le altre due. Un colpo grosso inserito in un accordo quadro tra il Sanzio e la compagnia Aeroitalia. Le tratte saranno operate due volte la settimana e andranno ad ampliare il bouquet di voli già presenti, che annovera anche la new entry di Parigi Orly. Insomma, dopo gli anni bui del default sfiorato, il Sanzio è ora sulla pista di lancio per la rinascita, con un orizzonte sempre più internazionale.



Le prospettive



E nel 2024 potrebbero entrare nel carnet anche Berlino - altra capitale di grido a cui le Marche sarebbero direttamente collegate - o Francoforte, hub internazionale tra i più importanti d’Europa che ci garantirebbe un punto di accesso al mondo. Ma intanto ci sono le prospettive più immediate, a partire da Amsterdam, la capitale olandese che il Sanzio cercava di agganciare ormai da anni, senza successo. Ora invece il sogno si prepara a diventare realtà, assicurando un nuovo link con il Nord Europa che rappresenta uno dei mercati turistici di riferimento per le Marche. Dunque una doppia vittoria. C’è poi la vivacissima Barcellona, che era riapparsa sui radar del Sanzio nel giugno 2021 sulle ali di Vueling per poi sparire di nuovo alla fine della stagione estiva. Più simile ad una meteora, invece, la rotta su Bucarest operata da dicembre 2022 a febbraio 2023 da Wizz Air. Entrambe le destinazioni vengono ora recuperate sotto i vessilli di Aeroitalia.



L’offerta



Al tris che il Sanzio calerà da settembre, se ne aggiunge un secondo dal 1° ottobre: quello dei voli di continuità territoriale a prezzi agevolati verso Roma, Milano e Napoli. Non male per uno scalo che per anni è a stento sopravvissuto. Qualche passo in avanti era tuttavia già stato fatto negli scorsi mesi, quando le piste dell’aeroporto delle Marche hanno visto decollare i voli per Parigi targati Volotea. E dal 27 maggio scorso le due rotazioni settimanali hanno fatto registrare praticamente ogni volta il tutto esaurito. Novità di quest’anno anche il raddoppio su Londra Gatwick con easyJet, che è andato a sommarsi all’ormai storico collegamento con Londra Stansted operato da Ryanair. L’offerta internazionale garantita finora dal Sanzio può anche contare sul volo giornaliero per Monaco con Lufthansa, quelli per Bruxelles Charleroi, Dusseldorf e Cracovia con Ryanair e Tirana con Wizz Air e Albawings. C’è poi tutto il pacchetto di rotte domestiche che si è ampliato per la stagione estiva, coprendo diverse mete turistiche tra Sicilia e Sardegna. Volotea mette sul piatto il poker con Cagliari, Olbia Palermo e Catania; tratta quest’ultima, da quest’anno operata anche da Ryanair. Insomma, un’offerta per tutti gusti da uno scalo scelto dall’Enac quale capofila della rete aeroportuale dell’Italia centrale (di cui fa parte insieme agli aeroporti di Pescara e Perugia) nell’ambito del piano nazionale aeroporti presentato al Governo nazionale nel corso dell’autunno del 2022. Una nuova vita per quel Sanzio per molto tempo cattedrale nel deserto, con terminal più spesso vuoti che brulicanti di passeggeri. Ora si punta ad invertire la rotta e le premesse ci sono tutte. E poter contare su collegamenti con capitali come Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi e Bucarest è un assist non da poco anche per il turismo.