ANCONA Non spezza il filo, prezioso, della continuità; non rinuncia all’ambizione di fare banca del territorio. Massimo Tonucci srotola il suo manifesto, da nuovo presidente della Federazione regionale delle Bcc. Innanzitutto la riconoscenza: è il suo incipit, e il suo principio. «Ringrazio - sono le parole che seguono la nomina - per la fiducia accordata alla mia persona». Un cambio al vertice, che mette fine all’era di Sergio Cugini e prende forma nell’ultima assemblea di maggio, garantito da colui che era già vice presidente, nonché leader della Banca di Pesaro Credito Cooperativo. Nel solco della coerenza, con il passato prossimo.

La prossimità



Prosegue nel proclama, Tonucci, esprimendo la sua vocazione più local: «Nonostante un contesto di forte competitività con attori di rilevanza nazionale e internazionale, le banche associate hanno saputo esaltare appieno il modello di prossimità». Ribadisce il metodo, quello di sempre: «Guardiamo con ottimismo alle future sfide che ci attendono, grazie alla conoscenza diretta delle persone e all'impegno costante nei confronti dei progetti delle nostre comunità per rafforzare il modello di banca locale, socialmente responsabile». Arriva là, dove affondano le radici di questa terra del fare, caleidoscopio di piccole imprese.



Il percorso



Azione. Sarà un moto costante e continuo, a sostegno del tessuto economico della regione, assicura Tonucci che, lungo il percorso, sarà sostenuto dal suo vice Sandrino Bartini, a capo della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Sono sempre i numeri a dare sostanza all’aspirazione d’essere espressione di questa terra. Tutta. Il Gruppo Bcc Iccrea, il quarto a livello nazionale, nelle Marche è la sintesi di 13 istituti di credito cooperativo, che insieme fanno rete e Federazione, con 166 sportelli, una presenza in 107 comuni, di cui in 21 sono l’unica rappresentanza bancaria, e il 25,8% della quota di mercato.

Sulla linea d’orizzonte, da qui al 2026, il segno, netto, è declinato sullo sviluppo: dal nord al sud della regione è prevista una crescita dei finanziamenti alla clientela del 7,6%. Era lo scorso 15 maggio quando Riccardo Corino, il chief brand officer del Gruppo, ovvero colui che supervisiona la strategia del marchio, andava nelle pieghe del progetto: «Così rafforziamo il nostro impegno verso le comunità e confermiamo le loro peculiarità con la vicinanza di relazione, il sostegno ai luoghi e la rispondenza alle esigenze e alle necessità di soci e clienti». Una affermazione, la sua, che si integra con il Tonucci-pensiero.



I numeri



A voler convertire questa storia in cifre appena archiviate, il ritmo resta sostenuto. Nel 2023 il “gruppo delle 13” ha fatto registrare una raccolta diretta pari a 8.430 milioni di euro; un totale di raccolta indiretta a 4.379 milioni di euro, mentre gli impieghi nella Regione ammontavano a 5.823 milioni di euro. Gli utili di esercizio sono arrivati a 108 milioni netti, il che consentirà di rafforzare ancor più il patrimonio a beneficio dello sviluppo produttivo. Ma è la finanza geo-circolare a fare la forza e la differenza: reinvestire il risparmio sul territorio in cui è stato raccolto - il 95% degli impieghi deve essere erogato nell’area di competenza della Bcc - svolgendo una funzione anticiclica, per attenuare l’intensità della fluttuazione intervenendo sul mercato. Tradotto: è un sostenere le imprese anche nelle fasi di crisi economica. Fatti, oltre l’ambizione. È il manifesto di Tonucci.