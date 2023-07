ANCONA - Il rilancio dell’aeroporto Sanzio procede e perfeziona la sua posizione come scalo di riferimento dell’area centro adriatica. Tra un mese saranno attive altre tre nuove destinazioni internazionali, Amsterdam, Barcellona e Bucarest che vanno a completare un’offerta già ricca. Dallo scalo di Ancona-Falconara ci sono voli per Bruxelles, Londra (Stansted e Gatwick), Parigi, Cracovia, Düsseldorf, Tirana, Monaco di Baviera. «Piazze importanti sì per i turisti marchigiani, ma decisive soprattutto per chi lavora nel turismo incoming e vuole attirare visitatori nelle Marche» entra nel merito Federico Scaramucci, il presidente dell’associazione dei tour operator “Inside Marche Live” e vicepresidente nazionale Assoviaggi di Confesercenti.

Le potenzialità



«Finalmente - osserva - lo scalo sta esprimendo tutte le grandi potenzialità che finora non era riuscito ad esprimere. Penso in particolare ad Amsterdam, che ci regala una concreta opportunità per attrarre gli olandesi che ricordo, dopo i tedeschi, sono i turisti stranieri più presenti nelle Marche». Vantaggi che per Scaramucci devono assolutamente essere messi a sistema.



«Questo impegno della direzione dell’aeroporto e della Regione Marche - ribadisce - è uno step fondamentale ma va accompagnato da campagne mirate in Olanda, a Londra, in Spagna, in Germania magari in prospettiva con la destinazione Berlino, per far sapere alle agenzie di viaggio l’esistenza di questi collegamenti. Ne abbiamo già parlato con il Presidente Francesco Acquaroli e con Marco Bruschini, il direttore dell’Atim, l’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche».



Altra idea operativa, avvalersi delle rotte, delle loro frequenze, per programmare proposte plasmate sul periodo delle vacanze scolastiche. «I paesi europei - osserva Scaramucci - differiscono notevolmente per l’articolazione dei calendari scolastici. Le vacanze non sono concentrate sull’estate come in Italia ed in particolare a cavallo di Ferragosto. In molti paesi del Nord Europa, il periodo di riposo degli studenti è distribuito su tutto l’anno, il che condiziona automaticamente anche il ritmo del lavoro dei genitori».



Quattro stagioni



L’aereo, ricorda Scaramucci, « è un mezzo che consente di muoversi rapidamente e in tutta sicurezza con la propria famiglia. Pertanto, lavorare nelle campagne d’informazione assecondando i vari periodi di vacanza dei bambini è sicuramente un driver per proporre le Marche. Siamo una regione che si visita in qualsiasi stagione e ha proposte di turismo che valgono tutto l’anno. Inoltre, consentirebbe di destagionalizzare e aiuterebbe le strutture a migliorare le performance delle attività e ad organizzare meglio la gestione delle risorse umane». Infine, per Scaramucci, a supporto dell’aeroporto, sarebbe performante aggiungere all’aerobus Raffaello, quello che collega quotidianamente l’aeroporto con il centro di Ancona, altri aerobus da e verso altre città marchigiane.