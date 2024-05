ANCONA - I due nervi più scoperti del sistema sanitario regionale: le liste di attesa lunghe un’eternità e la cronica carenza di personale. Fronte, quest’ultimo, che ha avuto anche un effetto domino sulla gestione delle risorse umane, aprendo le porte degli ospedali alle cooperative private e ai cosiddetti medici a gettone, pagati di più a fronte di un carico di lavoro molto inferiore rispetto al personale della sanità pubblica.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Sanità, 7 milioni dalla Regione per ridurre le liste d'attesa e uso delle cooperative. Ecco il maxi piano

La falla

Una stortura foriera di squilibrio in tutti i reparti, ma l’impatto più pesante lo vivono i Pronto soccorso, che si trovano a gestire un numero sempre maggiore di pazienti - anche per effetto di una mancata presa in carico da parte della rete territoriale, a sua volta in affanno - con una disponibilità di medici e infermieri ridotta al lumicino. Solo nelle Marche, mancano circa 90 medici di urgenza e, per tappare la falla, si è costretti a ricorrere regolarmente alle coop private, con l’aumento dei costi che ne consegue: nel 2023, dalle casse regionali sono usciti per questa voce 14,7 milioni di euro solo per la dirigenza medica, segmento che vive la situazione più critica. Per ridare dignità al personale della sanità pubblica e governare il dramma delle liste di attesa, la Regione ha assegnato agli enti del sistema sanitario oltre 7 milioni di euro (7.168.000 euro per la precisione) per remunerare le prestazioni aggiuntive effettuate - su base volontaria - nel 2024 dal personale medico (fino a 100 euro l’ora) e del personale sanitario del comparto (fino a 60 euro l’ora).

La ripartizione

«Abbiamo finalizzato risorse importanti, previste dalla Legge Finanziaria 2024, per far fronte alle carenze di personale sanitario, e ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni», aggiorna il quadro l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Le risorse destinate alla dirigenza medica sono state ripartite in base al criterio degli accessi in Pronto soccorso nel 2023; quelle destinate al comparto, in base al personale in servizio, a tempo determinato ed indeterminato, al 31 dicembre 2023. La finalità è quella di garantire una remunerazione delle prestazioni aggiuntive a livelli paragonabili a quelli delle cooperative private. Il ricorso alle coop non si traduce infatti solo in maggiori costi per la sanità pubblica, ma anche in una disparità di trattamento tra medici strutturati e medici a gettone. I camici bianchi che arrivano dalla cooperativa prendono tra i 120 ed i 140 euro l’ora, mentre un medico del Pronto soccorso appena entrato in ruolo guadagna tra i 2500 ed i 3mila euro al mese. Tradotto: con due o tre guardie al mese, il medico a gettone arriva a prende lo stesso stipendio. Peraltro, occupandosi solo di codici bianchi e verdi, quindi con un livello di responsabilità nettamente inferiore.

Situazione critica

Il ricorso alle coop stava diventando sempre più massiccio: prendendo in esame le situazioni più critiche, nel 2023 nel Pronto soccorso di Urbino, i medici a gettone arrivati dalle cooperative coprivano 35-45 turni da 12 ore al mese, mentre in quello di Jesi era in servizio un medico per 5 notti. Nel Ps di Senigallia, il ricorso alle cooperative è servito per far fronte ai turni diurni e notturni per 540 ore al mese. Per l’urgenza di Fermo, si è fatto ricorso a sei medici delle cooperative. Ora, i 7 milioni stanziati dalla giunta di certo non risolvono il problema e rappresentano una goccia nell’oceano, ma almeno il segnale va nella direzione corretta: riportare giustizia nei trattamenti economici in corsia.