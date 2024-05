Porto d'Ascoli, cucciolo di capriolo salvato dalla Polizia Provinciale: era stato avvistato vicino alla stazione

PORTO D'ASCOLI Un esemplare di capriolo maschio di due anni, rimasto bloccato in un’area adiacente alla stazione di Porto d’Ascoli in via Esino, è stato salvato e liberato in una idonea area boschiva. L’animale, rimasto intrappolato in un terreno incolto recintato dal quale non riusciva più ad uscire, è stato recuperato grazie ad un’operazione della Polizia Provinciale insieme con il Servizio Veterinario.

L'operazione

Il cucciolo era stato visto vagare tra la Sentina e l'area antropizzata della Città delle Palme, una situazione che poneva il piccolo animale in una situazione di pericolo anche per la presenza dell'adiacente linea ferroviaria.