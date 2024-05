Capriolo ferito dai bracconieri, poi travolto e ucciso sulla Provinciale a Genga

GENGA - Un giovane capriolo è stato ritrovato morto nei giorni scorsi a Colleponi di Genga, lungo la Provinciale 22 che conduce da Genga a Sassoferrato. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri Forestali di Genga/Frasassi, che poi hanno avvisato i volontari del Cras Marche per recuperare la carcassa del povero animale. Danilo Baldini. delegato Lac per le Marche, osserva: «Dalle prime ricostruzioni effettuate sembrerebbe che l’animale non sia morto a causa della fucilata, ricevuta molto probabilmente da qualche bracconiere all’interno del limitrofo Parco Naturale Regionale di Frasassi e Gola della Rossa, ma ferito e claudicante, sia stato poi successivamente investito ed ucciso da un mezzo lungo la strada provinciale. La zona purtroppo non è nuova a gravi episodi di bracconaggio».

Un paio di anni fa, infatti, venne rinvenuto un lupo morto lungo la Provinciale che collega Arcevia a Serra San Quirico. Alcuni mesi prima invece, lungo la S.S. Arceviese, era stato rinvenuto un altro lupo morto, peraltro dotato di radiocollare, rimasto intrappolato in un laccio/trappola per cinghiali.