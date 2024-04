PORTO SAN GIORGIO - Un altro animale investito e ucciso lungo la Strada Fermana, lo Stradone che collega a 4 corsie Porto San Giorgio a Fermo. Un’arteria veloce con un traffico sempre sostenutofra auto e pullman. Stavolta è stato investito un capriolo, trovato senza vita al centro della carreggiata. L’allarme lanciato anche sui social da chi ha visto la scena. Alla fine dello scorso mese un’analoga sorte era invece toccata a un lupo, anch’esso travolto e ucciso da un veicolo in transito.

L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10 quando una donna al volante della sua auto, una Seat, diretta da Fermo verso la riviera, si è trovata all'improvviso davanti alla sua auto l'animale, sbucato dalla vegetazione.

Il bilancio

Nell’incidente la donna non ha riportato alcun problema, se non un lieve danno nella parte anteriore del mezzo, mentre l’animale è morto sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fermo e i loro colleghi di Porto San Giorgio. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada di competenza sangiorgese. I vigili hanno segnalato la carcassa dell'animale sulla carreggiata e provveduto a rallentare il traffico. Richiesto, come da prassi, anche l'intervento del Cras (Centro recupero animali selvatici). In questi ultimi anni la collina fra la costa e Fermo si è popolata di animali selvatici fra cui anche un branco di lupi, tanto che non sono mancati gli allarmi per la loro presenza, anche se gli animalisti hanno più volte ribadito che non rappresentano un pericolo per l’uomo. C’è chi propone anche di realizzare una sorta di recinzione per separare i campi dalla strada sulla falsariga di quanto avviene, ad esempio, lungo le autostrade.

