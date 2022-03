Capriolo "prigioniero" di un cancello con la testa incastrata: liberato con un divaricatore

PESARO - Un capriolo che era rimasto intrappolato in un cancello è stato soccorso dai vigili del fuoco. E’ successo nella serata di ieri lungo la strada Panoramica del parco San Bartolo. I vigili del fuoco sono stati chiamati perchè il capriolo, non si sa come, si era incastrato in un cancello di un’abitazione. La squadra dei vigili del fuoco accorsa sul posto ha liberato l’animale utilizzando un divaricatore. Il capriolo, rimasto ferito per tentare di liberarsi, è stato poi consegnato al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici).

