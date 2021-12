Investe un capriolo che muore nel campo: Samantha in lacrime racconta la grande paura

SAN COSTANZO - Investe un capriolo e rischia di restare tamponata. È successo l’altra sera lungo la provinciale Orcianense tra Fano e San Costanzo. Samantha Rosati, una giovane donna sancostanzese mentre rientrava a casa, improvvisamente si è vista arrivare da destra un capriolo che nel balzo gli è finito sopra la ruota e il parafango per poi ricadere dall’altra parte della strada.

La giovane, ha frenato bruscamente, fortunatamente andava a una velocità ridotta e nell’urto non ha riportato gravi conseguenze. Ha dovuto ricorrere al meccanico per riparare i danni alla carrozzeria, quantificati in 1.000 euro. L'animale poverino è morto nei campi e non andavo veloce perché l’auto dietro di me ha fatto in tempo a frenare – racconta la giovane. Non ho potuto far niente per evitare l’impatto con il capriolo perché di notte la visibilità è praticamente nulla al di fuori della carreggiata. C’era un automobilista che mi seguiva e ha frenato in tempo pure lui. Non ci siamo fatti male nessuno dei due, mi dispiace però per il capriolo davvero». L’auto, una Fiat Punto nuova, ha riportato danni nel parafango e nel fanale anteriore destro. Sotto choc, la donna ha chiamato subito i familiari e ha raccontato l’accaduto agli amici. In questi casi gli automobilisti sono costretti a riparare autonomamente a proprie spese i danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA