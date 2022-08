Capriolo salvato dai Vigili del fuoco a Pioraco: non riusciva più a risalire le sponde del fiume Potenza

PIORACO - Non ce la faceva più, era in pericolo di vita. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.30 circa nel comune di Pioraco, nel Maceratese, lungo il fiume Potenza, per recuperare un capriolo che non riusciva più a risalire sulla sponda del fiume.

Rimesso in libertà

La squadra dei Vigili del fuoco di Camerino con personale specializzato in tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali) ha provveduto così al recupero dell’animale, ovviamente impaurito. Dopo averne constatato le buone condizioni fisiche, lo ha rimesso in libertà nei campi limitrofi.