Capriolo entra in un giardino e non ritrova la via d'uscita. Agitato e smarrito è stato bloccato dai vigili del fuoco, ora sarà rimesso in libertà

ANCONA - Sorpresa in città. In via Civitanova, traversa di piazzale Camerino, un cerbiatto era rimasto bloccato in un giardino di una abitazione. L'animale spaventato non riusciva a trovare la via di uscita. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. L'hanno immobilizzato e portato via. Le sue condizioni sono buone, è soltato un po' smarrito. Adesso sarà consegnato ai carabinieri forestali per reintrodurlo nel suo habitat.

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA