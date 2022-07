Finisce in un canale, cucciolo di capriolo salvato dai vigili del fuoco

TOLENTINO - Il vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino recuperano un capriolo caduto in un canale in contrada Pianarucci. L'animale, un cucciolo del peso di 10 chilogrammi, sta bene. Una volta tirato fuori dall'acqua è stato lasciato in libertà. Erano le 9.30 di questa mattina quando sono intervenuti i pompieri per il recupero. I vigili del fuoco, dopo aver individuato l'animale nel canale, lo hanno salvato e tirato fuori con una corda. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti della zona.