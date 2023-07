Incidente in A14, lunedì notte nelle Marche chiudono due caselli autostradali per sistemare i danni. Assalto a un portavalori a Pescara: ripercussioni sul traffico

ANCONA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: chiusa la stazione di Montemarciano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Senigallia.

Chiuso anche il casello di Senigallia

Sarà inoltre chiusa anche la stazione di Senigallia, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montemarciano.

L'assalto al portavalori sul tratto pescarese, ripercussioni sul traffico anche nelle Marche

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, intanto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione Ancona, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un assalto a un furgone portavaloricon alcune auto date alle fiamme. Sul luogo il traffico transita su una corsia e si registrano due chilometri di coda in direzione Ancona.