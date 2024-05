ANCONA In mano le piantine della città e indicazioni in 5 lingue. Il Comune ha disposto un’accoglienza extra ai croceristi. Il servizio che, dagli anni precedenti fino ad inizio dell’attuale stagione di approdi, era riservato solo ad Msc, ora è stato esteso anche a tutte le compagnie. Così ieri mattina, durante lo sbarco della Marella Explorer 2, una dipendente dello Iat è stata posizionata all’interno del porto nei pressi della Portella Santa Maria, varco d’accesso al centro città utilizzato dai passeggeri delle crociere che attraccano alla banchina poco distante. «Rispetto agli anni passati sono stati fatti grossi passi in avanti» fa notare l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli.

Il sistema



Parlare di corsa ai ripari mette di cattivo umore il titolare della delega: «Stiamo potenziando tutto il sistema accoglienza» ricorda Berardinelli. L’estate è alle porte. Gli approdi delle crociere sono iniziati da oltre un mese. La variazione di bilancio che dovrà essere varata ufficialmente domani in consiglio comunale è una manna dal cielo per tutta la giunta, ma in particolare per l’ufficio Turismo che vedrà accreditarsi 150mila euro con cui provvedere ad una serie di investimenti: rinnovo di contratto del personale deputato, appunto, all’accoglienza, ristampa dei materiali promozionali. Insomma una serie di attività volte a non far più sembrare Ancona una città impreparata all’arrivo dei viaggiatori.



La sfida



Ma la sfida è complessa. Il cammino tutto in salita. Berardinelli ha pianificato una lunga serie di azioni. Alcune, importanti, le vediamo già. L’ampliamento del servizio accoglienza ai croceristi è una di quelle. Il trenino per il tour in città, un’altra. Ieri, strategicamente, si era posizionato davanti alla chiesa Santa Maria della Piazza, proprio alle spalle della Portella Santa Maria, così da prelevare immediatamente i turisti intenzionati a fare un piccolo giro della città con l’immancabile tappa al Passetto. Ma in ballo ci sono attività anche più incisive: il desk all’interno della biglietteria dei traghetti, il trasloco dell’Edicola dell’info point da piazza Roma a piazza della Repubblica. E ancora: un info point più grande e strutturato ai piedi di Palazzo degli Anziani, un bus a due piani (aperto in alto) per accompagnare i turisti in altri giri della città.



L’accelerata



L’assessore vuole spingere su pacchetti tematici e comunicazione. «Sui primi ci stiamo già attrezzando con le agenzie turistiche del territorio che si occupano di incoming - aveva anticipato al Corriere Adriatico esattamente un mese fa - e sulla promozione l’accelerata arriverà con la revisione totale del sito Ancona Tourism e la creazione di un’app che indica tutto il piano di offerte della città e del territorio: dalle visite alle strutture ricettive». Forse non entro quest’estate, ma per l’inverno sicuramente sì, dato che il Comune ha appena saputo di aver vinto un bando regionale da 45mila euro per dare seguito all’implementazione digitale.