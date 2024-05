ANCONA Riprenderanno stanotte i lavori a Portonovo in vista del G7 Salute di ottobre. Gli interventi - dal valore complessivo di 400mila euro - erano stati sospesi tra sabato e domenica in vista dell’afflusso turistico del primo weekend di pre-estate. Le operazioni si sono svolte e continueranno a svolgersi nelle ore notturne, così da ridurre al minimo l'impatto sulle attività commerciali. Già terminati i lavori ai parcheggi della baia mentre è rimasta in bilico la strada che porta da monte fino alla spiaggia. Ultimate le operazioni di fresatura, il cantiere si è fermato lasciando la via senza asfalto, coperta da una breccia sottile e dalla polvere. Inevitabili i disagi per la circolazione, in particolare per gli scooteristi e i ciclisti costretti a tenersi in equilibrio sul fondo scivoloso, cercando di evitare le nuvole di polvere alzate dalle ruote delle auto che li precedevano. Difficoltà anche per le auto, soprattutto nelle ripartenze in salita, come quella obbligata dal semaforo che agevola il transito degli autobus.

Gli inconvenienti

Auto e scooter a zig zag tra i pericoli della strada e inconvenienti anche per alcune supercar, rimaste a monte per evitare di rovinare il prezioso sottoscocca. È successo a una Lamborghini Huracan verde, fresca di immatricolazione e dal valore di circa 250mila euro. Il proprietario - che ha provato ad avventurarsi, a passo d’uomo, sulla breccia - ha preferito godersi la vista dall’alto. Stessa decisione presa dal proprietario di un’anziana signora, una Mercedes Benz cabriolet rossa fiammante, arrivata direttamente dagli anni ‘50 e pure lei dal costo di quasi 150mila euro. Ma chi bello vuole apparire, un po’ deve soffrire. Ancora per poco: i lavori sull’asfalto - piallatura, bonifica e nuovo manto - dovrebbero concludersi nel giro di una settimana. In tempo per il boom a Portonovo.

La viabilità

Dal prossimo weekend partirà inoltre la Zona ad accesso controllato, la misura sperimentale per ridurre il caos auto a valle. La misura - che sarà attiva solo nei fine settimana, in una cinquantina di date - prevede una pattuglia della polizia locale che avrà il compito di chiudere l’accesso a valle nel momento in cui saranno pieni i due parcheggi pubblici. Eccezione fatta per chi ha il posteggio assicurato in uno stabilimento o a un ristorante. Saranno gli stessi esercenti a comunicare alla polizia locale le targhe dei loro clienti. Lo stop potrebbe arrivare sin dalle prime ore del mattino: già ieri, infatti, i park a valle si sono riempiti intorno all'ora di pranzo. Resterà comunque attivo il servizio di bus navetta gratuito a disposizione di chi parcheggerà l'auto a monte e che fermerà nella piazzetta di Portonovo.