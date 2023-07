Schianto tra camion a Pedaso: tratto riaperto, code e disagi. Poche ore prima auto ribaltata a Loreto: ferita una ragazza. Traffico in tilt sull'A14

LORETO - Ennesimo incidente questa mattina sulla autostrada A14, nel tratto compreso tra Ancona Sud e Loreto. Poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata un'auto lungo la carreggiata, in direzione nord. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Una persona (una 21enne di Macerata, uscita da sola dall'abitacolo) è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Si registrano lunghe code. È il quarto incidente in quel tratto nel giro di 6 giorni.

Nuovo schianto in A14 a Pedaso, chiuso il casello di Grottammare

Il quinto incidente si è verificato all'altezza di Pedaso, poco prima delle 16, sul tratto Grottammare - Pedaso in direzione Ancona, coinvolti tre camion. Tratto autostradale chiuso. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso.

Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto. Segnalati almeno 5 Km di coda tra San Benedetto e Grottammare (chiuso il casello). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. L’incidente ha coinvolto in realtà tre mezzi pesanti di cui una cisterna trasporto latte e una cisterna GPL. La squadra Vigili del Fuoco che è intervenuta dal Distaccamento di San Benedetto del Tronto, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi coinvolti e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Non si registrano feriti.

Tratto riaperto alle 17

Alle ore 17 circa, sull’autostrada A14 Bologna - Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona Attualmente si registrano 5 km di coda in direzione Ancona, pertanto, agli utenti in transito, si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto, percorrere la S.S. 16 "Adriatica" per poi rientrare in autostrada a Pedaso.

Ore 18.20

Giornata complicatissima sul tratto autostradale. Dopo il duplice incidente, ci si è messo anche un veicolo in avaria che ha creato in breve tempo una coda di 2 ore tra la Val Vibrata e Grottammare in direzione Ancona