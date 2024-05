SENIGALLIA Benvenuti a Senigallia ma il biglietto da visita lascia molto a desiderare. La stazione ferroviaria accoglie i turisti tra ladri, ubriachi, tossici e degrado. Da una settimana ogni volta che piove sgorga acqua da un’infiltrazione, nella banchina dove in molti attendono un treno per partire o scendono arrivando in città. Camminando bisogna guardare bene per terra per evitare di inciampare in un tratto di pavimentazione sporgente o su un ubriaco incosciente steso sul pavimento. Accade anche in pieno giorno mentre la sera e la notte, soprattutto il sabato, sono scene a cui tutti sono ormai abituati.

L’immagine macchiata



La stazione ferroviaria per molti vacanzieri è il primo scorcio cittadino che notano arrivando a Senigallia e vale anche per chi non soggiorna ma viene solo per assistere ad una manifestazione. Quest’anno sono stati ripristinati anche i treni speciali per il Summer Jamboree. Una macchia sull’l’immagine di Senigallia, che merita molto di più. A chiedere un intervento urgente sono i tassisti che alla stazione ferroviaria hanno la postazione e non nascondono spesso di vergognarsi. Uno di loro nei giorni scorsi è stato anche derubato.

«Sono entrati dei ragazzi dentro il nostro ufficio che era rimasto aperto cinque minuti – racconta Mirco Marchionni, tassista -. Hanno preso un paio di occhiali da sole e uno da vista, per il valore di circa 500 euro, come ho denunciato alla polizia, oltre alle chiavi di casa. Così ho dovuto chiamare il fabbro e far cambiare la serratura. E’ stato un gruppo di ragazzi sceso da treno, li abbiamo visti poi scappare. Magari ci fossero delle telecamere funzionanti». Spesso spariscono anche le biciclette, regolarmente legate alle rastrelliere. Da tempo la categoria chiede, invano, d’istituire un presidio fisso di forze dell’ordine, anche a rotazione, almeno per l’estate, oltre ad un sistema di telecamere funzionanti.

«E’ pieno di drogati, gente che vive di espedienti e bivacca, e di ubriachi – prosegue il tassista – non so quanti ne avrò contati nell’ultimo mese e in un’occasione ho chiamato anche il 118 perché ho trovato un ragazzo steso a terra e mi è toccato pure ripulire davanti alla porta dell’ufficio. Siamo stufi, io e i miei colleghi, di questa situazione». Per la categoria il Comune dovrebbe pretendere una maggiore attenzione da Rfi. «Il degrado regna sovrano – prosegue -. Da una settimana si è creata un’infiltrazione dal tetto con l’acqua che scende sui cavi elettrici. Aspettiamo che qualcuno si faccia male? Il Comune non deve permettere tutto questo. Non è sua competenza, lo so, ma i turisti appena arrivano in città non possono vedere questo degrado. Noi ci vergogniamo».