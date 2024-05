FALCONARA Lo apprezzavano e gli volevano bene perché lui dava una mano a tutti. Carlo Catalani se n’è andato a 72 anni, portato via da una malattia che in due settimane lo ha strappato alla vita. Era stato un agente di commercio di articoli da regalo, cristallerie, liste nozze, porcellane e poi aveva lavorato nell’attività di famiglia, prima in piazza Mazzini e poi in via Trieste.

Ma la stima e l’affetto dei falconaresi è legata soprattutto alla sua attività nel mondo del volontariato, in collaborazione con le parrocchie della città. Si faceva lasciare da alcuni commercianti del territorio generi alimentari invenduti, destinati allo scarto ma ancora commestibili, e li portava alle famiglie indigenti. Catalani era una persona aperta, che amava stare in compagnia ed essere altruista. Lascia i figli Marco, apprezzato giornalista, e Gabriele. Oggi il funerale alle 15 alla chiesa del Rosario .