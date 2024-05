ANCONA Il mare toglie, il mare dà. Stavolta ha tolto. Lo sanno bene i gestori degli stabilimenti balneari di Portonovo, in particolare quelli del versante Torre a cui le ultime mareggiate hanno aspirato una parte consistente di arenile per trasportarlo poco più a nord: proprio ai piedi della Torre De Bosis, dove la spiaggia libera si è risvegliata all’indomani degli eventi climatici con una distesa di sabbia e ciottoli in più. Ma pure qualche duna.

Ed è da quei mini promontori che il Comune andrà a prelevare il materiale necessario a rimpolpare le zone impoverite. Tecnicamente questo tipo di intervento è denominato paleggiamento. Una misura che ha subito infiammato il dibattito, su cui ha soffiato potentemente il consigliere comunale Francesco Rubini (Altra Idea di Città): «Il paleggiamento è un’operazione scandalosa, finanziata coi soldi pubblici ed a solo beneficio dei privati» aveva tuonato ieri sulle nostre pagine.



A tempo record è arrivata la precisazione del sindaco Daniele Silvetti, che proprio ieri mattina ha incontrato i tecnici degli uffici comunali per fare il punto sulla questione. «Rimango sbalordito» ha esordito. «Non un euro verrà speso dal Comune per far mettere un ombrellone in più ai privati» ha assicurato il primo cittadino, secondo cui il consigliere di opposizione ha confuso l’entità dell’intervento. Quindi spiega: «Il materiale prelevato dall’accumulo che si è creato sotto la Torre verrà distribuito esclusivamente nelle aree destinate alla spiaggia libera» sottolinea. Quindi, considerato che l’altra porzione di arenile pubblico è quello che si trova alla destra della Capannina, sotto la chiesetta, viene da sé che a beneficiarne sarà unicamente quell’area. «Ovvio che è così» ribadisce il sindaco.

«Oltretutto non abbiamo ancora mosso una ruspa» tiene a precisare. Il paleggiamento verrà effettuato entro la metà di giugno. «Auspicabilmente entro il 10» puntualizza Silvetti. Costo dell’operazione: «Tra i 12 e i 14mila euro» fa sapere. Il trasferimento dei materiali si farà in notturna, in modo da non recare troppo disturbo agli stabilimenti e soprattutto agli utenti. Ma, in ogni caso, gli operatori di Portonovo, e parliamo di Bonetti, Giacchetti e Sonnino, dovranno comunque togliere la prima fila di ombrelloni per consentire il passaggio dei mezzi e piantarla nuovamente la mattina all’alba prima dell’arrivo dei clienti.



L’intervento si protrarrà per una decina di giorni. Forse meno. Dipende se il meteo, durante i lavori, sarà clemente. Quindi ai privati non andrà un grammo di quella sabbia prelevata dalla spiaggia libera della Torre. «Loro potranno, invece, operare un livellamento dello spazio di pertinenza e a proprie spese» evidenzia Silvetti. È andata meglio, in tutto ciò, agli operatori della baia lato molo. «Non ci hanno ravvisato particolari criticità» afferma il sindaco. Quindi su quel versante non è previsto nessun paleggiamento. Argomento della riunione tecnico operativa di ieri mattina, anche la delibera sull’applicazione della Zac.



L’atto è stato approvato in giunta giovedì scorso. L’accesso controllato debutterà il prossimo weekend poi verrà replicato nei fine settimana e, dal 20 luglio, tutti i giorni fino al 18 agosto, quindi di nuovo nei weekend fino a metà settembre. Addetti di AnconaServizi e polizia locale, quando scatteranno i semafori rossi, a monte consentiranno il passaggio solo ai veicoli autorizzati (dimoranti, residenti, operatori, fornitori, stagionali con posto auto riservato, clienti dei ristoranti con prenotazione) confrontando le targhe con quelle registrate in un database.