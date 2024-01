ASCOLI - Giocatore di indubbie qualità tecniche che mette al servizio della squadra Luca Valzania è il centrocampista che serviva per fare quel qualcosa in più all' Ascoli. Arrivato dalla Cremonese ha esordito domenica scorsa allo stadio Tardini, un esordio che ha fatto capire subito di che pasta è fatto. Ieri ha rilasciato la sua prima intervista da bianconero «Sono molto contento d’essere qui, c’è stato un forte interesse nei miei confronti da parte del direttore sportivo e del mister e questo è stato l’ago della bilancia perché sono reduce da un periodo di inattività - ha affermato -. L’infortunio è ormai superato, sto bene, e poi gli ultimi mesi a Cremona, ho giocato pochissimo, quindi mi ha fatto molto piacere ricevere stima e fiducia nei miei confronti. Sono qui per dare una mano alla squadra a raggiungere la salvezza».

La visione

L'Ascoli visto dall'esterno, da quando era a Cremona, e adesso dall' interno, da bianconero: «Da quello che ho visto posso dire che con mister Castori la squadra è cambiata molto. A Parma ad esempio abbiamo disputato un’ottima gara, dopo essere passati in vantaggio avremmo potuto gestirla in modo diverso per non subire gol, ma il pari è un punto da cui partire, un punto che ci dà morale perché ottenuto contro una pretendente al salto di categoria. Sono state messe delle buone basi per il girone di ritorno appena iniziato».

Il mister

«Il tecnico in ogni partita aggiunge un tassello in più:, carattere, compattezza di squadra e ricerca del gol - sottolinea Valzania - . Sotto certi punti di vista la nostra è una squadra giovane, che ha bisogno di prendere quella fiducia che consente di superare meglio le difficoltà. Il gruppo è cresciuto, la partita di Parma ne è l’esempio, abbiamo saputo soffrire e nel momento di attaccare abbiamo avuto diverse palle gol. La strada è quella giusta» . Sul suo stato di forma: «Ho bisogno di mettere su condizione per poter aiutare nel miglior modo la squadra, quando sono arrivato sono stato accolto molto bene da mister, società e compagni, quindi già in una settimana mi sono integrato. Penso d’essere un calciatore importante per questa categoria e penso di poter dare una mano a raggiungere l’obiettivo salvezza, ho bisogno di qualche partita per prendere condizione e mettere in luce le mie caratteristiche». Le sue caratteristiche: «Preferisco la posizione di mezzala destra, mi sento più a mio agio. Nell’arco della mia carriera più volte ho segnato qualche gol, ora un po’ la rete mi manca ed è un mio obiettivo. Anche se per il mio ruolo non è basilare, penso che segnare 4-5 gol a stagione possono portare punti pesanti alla squadra».

Prossimo match

Sul prossimo avversario di campionato: «Il Bari è una buona squadra, nell’ultimo periodo ha avuto alti e bassi, ha fatto qualche innesto importante, soprattutto davanti. Dovremo stare molto attenti perché in ogni momento possono tirare fuori la giocata di un singolo, quindi dovremo gestire bene la loro fase offensiva». L' obiettivo salvezza e il fattore Del Duca: «Abbiamo buone possibilità e una rosa che sta crescendo, sono molto fiducioso. Giocare in casa dev’essere la nostra arma in più, abbiamo una piazza molto importante e un tifo che molte squadre di categoria non hanno, quindi la nostra salvezza deve passare per le partite casalinghe». Valzania è pronto a fare il suo esordio al Del Duca forse anche dal primo minuto. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico Fabrizio Castori