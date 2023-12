PESARO - Caos viabilità per quei quartieri che si sviluppano lungo l’Interquartieri. Non solo Montegranaro-Muraglia, ma anche Celletta, Santa Veneranda e Cinque Torri tanto che proprio il nodo traffico, in tutte le sue declinazioni - dai lavori in corso per la bretella di Muraglia che provocano imbottigliamenti nelle ore di punta, alle fermate dei bus scolastici del Campus troppo rischiose fino alle nuove aperture commerciali - è stato al centro dell’incontro che nel tardo pomeriggio di venerdì il presidente del consiglio comunale Marco Perugini ha voluto organizzare con i rappresentanti del quartiere e i residenti al centro sociale Novecento nell’ambito del tour “Un caffè con il presidente”.

Le doglianze

Tra gli altri sono intervenuti il responsabile della protezione civile Ugo Schiaratura, la garante per i diritti dei disabili Maruska Palazzi e l’ex consigliere comunale Alessandro Di Domenico. Così come era già successo per il precedente confronto a Villa San Martino anche questa volta i partecipanti hanno rimarcato quanto sia pericolosa la viabilità attorno al Campus scolastico quando si muove una marea di studenti per raggiungere la fermata degli autobus. Sotto la lente il capolinea di via Nanterre e le fermate di via Goito e via D’Arezzo. «Il problema - ha rimarcato Di Domenico che alle Cinque Torri risiede - interessa le prime ore del mattino fino alle 9. Negli spostamenti casa-scuola lavoro, ci troviamo con l'Interquartieri fra via Nanterre e Largo Volontari del Sangue, completamente intasata con disagi, code e attraversamenti a rischio per ragazzi e studenti del Campus e del polo scolastico comprensivo, Pirandello. Per questo, fra le proposte ho richiesto al presidente Perugini di farsi portavoce con gli uffici comunali alla viabilità per valutare la realizzazione futura di una bretella a senso unico, che dall'ultimo tratto di via Nanterre essendo una via cieca, sfoci poi al rondò dell’Interquartieri, tratto a due corsie, e con una corsia di marcia che serva per alleggerire e deviare il traffico di automobilisti e residenti, soprattutto nelle ore di punta del mattino e all'uscita da scuola». «Quelle fermate di bus vanno spostate dalla via principale del quartiere e la viabilità riorganizzata» hanno chiesto residenti e consiglieri di quartiere.

«Le attuali fermate della zona Cinque Torri e di Villa San Martino - ha rimarcato Maruska Palazzi - spesso ostacolano e non poco anche il passaggio delle ambulanze, proprio per la congestione che si crea nel momento dell'ingresso o uscita da scuola». La questione dell'intasamento dell'interquartieri è ritenuta una priorità («un delirio all’ora di punta») perchè finisce con il far soffrire più zone intensamente popolose. Residenti preoccupati anche per la viabilità difficile su via Bonini, tra l’altro già più volte segnalata all’Amministrazione comunale per le sue criticità stradali.

La zona del centro commerciale e direzionale su via del Novecento sta diventando sempre più frequentata e l’apertura nei giorni scorsi del nuovo supermercato “Sì con te” creerà ancor più movimento di gente e di veicoli. Ma a quanto pare non sarà l’unico nuovo supermercato della zona (dove già ne insistono diversi). Un altro store del gruppo Eurospin sarà in arrivo nel nuovo anno nella zona tra le vie Trometta, Pantano, Fratti: «La viabilità e lo stato attuale delle strade non è più in grado di assorbire i flussi di traffico in aumento il Comune ne tenga conto» hanno sottolineato i presenti. Perugini ha preso nota di tutte le doglianze, ricordando che per quanto riguarda le fermate scolastiche l’Amministrazione ha già in previsione dei correttivi. Anche la prossima apertura (intorno a Natale) del primo tratto dell’interquartieri potrebbe alleviare gli attuali disagi.