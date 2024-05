PESARO - I residenti della zona che gravita attorno all’impianto natatorio di via Togliatti chiedono più controlli, per una serie di episodi legati ad atti di teppismo che si stanno intensificando da un po’ di tempo a questa parte. Nessuna denuncia sporta ancora alle forze dell’ordine in via ufficiale, ma tante segnalazioni che si stanno accumulando. L’area che gravita tra via Ponchielli, il residence Lungofoglia e Villa San Martino è frequentata da gruppi di ragazzini. E fin qui niente di che.

La segnalazione

Quello che non è normale sono gli episodi che i residenti lamentano: dai rifiuti lasciati in giro, ai danneggiamenti di arredi (una settimana fa è stata divelta la targa del playground dedicato all’arbitro di basket Mattioli) fino ad altri episodi che potrebbero essere catalogati come un vero e proprio tiro al bersaglio sui passanti.

E’ accaduto nei giorni scorsi a una giovane mamma che stava passeggiando con la figlia, e che si è sfogata sui social arrabbiata e indignata, ma pare che non sia sola. Altri passanti sono stati oggetto di tiro al bersaglio da parte di alcuni giovanissimi in scooter. Altri ancora si sono lamentati di essere finiti nel mirino mentre passeggiavano la sera di giovanissimi disturbatori in motorino. Per quanto riguarda l’episodio segnalato dalla mamma è accaduto dopo le 22.30. La signora stava camminando con la figlia quando improvvisamente dalla strada, due ragazzini in scooter l’hanno presa come bersaglio tirandole addosso un’arancia e un vasetto di yogurt chiuso che si è rotto al contatto con l’asfalto. Nè la mamma nè la figlia sono state colpite per fortuna dato che si tratta di oggetti che, se lanciati con forza e a una distanza ravvicinata, possono far male, ma la paura c’è stata, anche per le potenziali conseguenze. In quel momento, al di là delle auto, non c’erano altre persone per strada, quindi il bersaglio non era equivocabile. Tempo fa i residenti di Villa San Martino si erano lamentati anche con denunce per la presenza nei giardini di via Becci di giovanissimi vandali, poi con una serie di interventi e di pattugliamenti (o anche perchè nel frattempo sono cresciuti) la situazione si era normalizzata.